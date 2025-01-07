- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
142
Profit Trade:
128 (90.14%)
Loss Trade:
14 (9.86%)
Best Trade:
350.08 USD
Worst Trade:
-123.04 USD
Profitto lordo:
1 567.57 USD (79 515 pips)
Perdita lorda:
-663.97 USD (48 368 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (210.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
418.25 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
18.93%
Massimo carico di deposito:
2.42%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
4.55
Long Trade:
89 (62.68%)
Short Trade:
53 (37.32%)
Fattore di profitto:
2.36
Profitto previsto:
6.36 USD
Profitto medio:
12.25 USD
Perdita media:
-47.43 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-198.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-198.46 USD (2)
Crescita mensile:
4.12%
Previsione annuale:
50.04%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.05 USD
Massimale:
198.46 USD (8.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.78% (198.46 USD)
Per equità:
6.94% (151.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|904
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +350.08 USD
Worst Trade: -123 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +210.78 USD
Massima perdita consecutiva: -198.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
47USD al mese
44%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
38
97%
142
90%
19%
2.36
6.36
USD
USD
9%
1:500