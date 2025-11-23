SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Mathbot V L 2
Vitalie Schimbator

Mathbot V L 2

Vitalie Schimbator
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-32.22 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-32.40 USD (1 073 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-32.40 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-32.40 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-32.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.22 USD (1)
Crescita mensile:
-0.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.40 USD
Massimale:
32.40 USD (0.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r -32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r -1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -32.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Mathbot algo 
Non ci sono recensioni
2025.11.23 10:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.23 10:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 10:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
