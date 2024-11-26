- Crescita
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1266
|ETHUSD
|49
|XAGUSD
|4
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|33K
|ETHUSD
|6.6K
|XAGUSD
|-10
|EURUSD
|-3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|34K
|ETHUSD
|726K
|XAGUSD
|120
|EURUSD
|-6
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 19
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 154
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.14 × 2964
|
ICMarketsSC-MT5
|1.17 × 403
|
Exness-MT5Real8
|1.23 × 113
|
Exness-MT5Real6
|1.33 × 76
|
Exness-MT5Real7
|1.63 × 228
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.97 × 1478
|
itexsys-Platform
|2.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|2.45 × 157
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.60 × 530
|
Alpari-MT5
|2.93 × 14
|
Exness-MT5Real2
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.11 × 18
|
Exness-MT5Real18
|3.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|3.74 × 23
|
GBEbrokers-LIVE
|3.94 × 34
|
FBS-Real
|4.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|4.24 × 46
|
AdmiralMarkets-Live
|4.84 × 19
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.08 × 123
MathBot: 70% Mathematical Algo 30% manual
Ваш Путь к Финансовой Свободе MathBot — это передовой торговый советник, созданный профессиональной командой разработчиков и трейдеров.
Основная работа происходит по золоту
Ежемесячная прибыль 10%
За последние 3 года мы усердно трудились, чтобы создать уникальный продукт для хедж-фондов и частных инвесторов.
100% Математический Алгоритм: В основе нашего советника лежат только математические вычисления и чистая статистика. Никакого технического анализа и других субъективных методов.
10 Лет Успешных Бэктестов: С 2014 года наш алгоритм прошел более 10 лет непрерывных тестов на реальных исторических данных, демонстрируя стабильную прибыль даже в периоды рыночных кризисов.
Он показал выдающиеся результаты, увеличивая капитал в 50 раз. (С 10000$ до 520000$) при этом максимальный drowdown по балансу не превысил 25% а по Equity не более 60% и это все за 10 лет непрерывной работы.
USD
USD
USD
