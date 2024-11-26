SegnaliSezioni
Vitalie Schimbator

Mathbot TradeSphere Lab

Vitalie Schimbator
1 recensione
Affidabilità
68 settimane
0 / 0 USD
Copia per 270 USD al mese
crescita dal 2024 678%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 320
Profit Trade:
1 096 (83.03%)
Loss Trade:
224 (16.97%)
Best Trade:
4 675.25 USD
Worst Trade:
-2 401.28 USD
Profitto lordo:
79 035.55 USD (1 724 409 pips)
Perdita lorda:
-39 186.27 USD (965 071 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (811.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 455.33 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
99.28%
Massimo carico di deposito:
10.48%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
12.70
Long Trade:
857 (64.92%)
Short Trade:
463 (35.08%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
30.19 USD
Profitto medio:
72.11 USD
Perdita media:
-174.94 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 070.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 461.58 USD (3)
Crescita mensile:
6.49%
Previsione annuale:
79.42%
Algo trading:
59%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
281.69 USD
Massimale:
3 137.87 USD (6.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.41% (3 134.51 USD)
Per equità:
47.58% (9 150.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1266
ETHUSD 49
XAGUSD 4
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 33K
ETHUSD 6.6K
XAGUSD -10
EURUSD -3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 34K
ETHUSD 726K
XAGUSD 120
EURUSD -6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 675.25 USD
Worst Trade: -2 401 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +811.03 USD
Massima perdita consecutiva: -1 070.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 19
ICTrading-MT5-4
0.12 × 154
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 2964
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 403
Exness-MT5Real8
1.23 × 113
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
ICMarketsSC-MT5-4
1.97 × 1478
itexsys-Platform
2.00 × 1
TitanFX-MT5-01
2.45 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
2.60 × 530
Alpari-MT5
2.93 × 14
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
3.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.11 × 18
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Exness-MT5Real3
3.74 × 23
GBEbrokers-LIVE
3.94 × 34
FBS-Real
4.00 × 2
VantageInternational-Live
4.24 × 46
AdmiralMarkets-Live
4.84 × 19
KuberaCapitalMarkets-Server
5.08 × 123
20 più
MathBot: 70% Mathematical Algo 30% manual

Ваш Путь к Финансовой Свободе MathBot — это передовой торговый советник, созданный профессиональной командой разработчиков и трейдеров.

Основная работа происходит по золоту 
Ежемесячная прибыль 10%

За последние 3 года мы усердно трудились, чтобы создать уникальный продукт для хедж-фондов и частных инвесторов.


 100% Математический Алгоритм: В основе нашего советника лежат только математические вычисления и чистая статистика. Никакого технического анализа и других субъективных методов. 

10 Лет Успешных Бэктестов: С 2014 года наш алгоритм прошел более 10 лет непрерывных тестов на реальных исторических данных, демонстрируя стабильную прибыль даже в периоды рыночных кризисов.

Он показал выдающиеся результаты, увеличивая капитал в 50 раз. (С 10000$ до 520000$) при этом максимальный drowdown по балансу не превысил 25% а по Equity не более 60% и это все за 10 лет непрерывной работы. 

Valutazione media:
[Eliminato] 2024.11.26 19:01   

I bought it by mistake while trying to register for another $200 product, I bought this $100 product by mistake, so please cancel, I will buy the $200 product from your site

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mathbot TradeSphere Lab
270USD al mese
678%
0
0
USD
17K
USD
68
59%
1 320
83%
99%
2.01
30.19
USD
48%
1:500
