- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
26 (86.66%)
Loss Trade:
4 (13.33%)
Best Trade:
563.00 EUR
Worst Trade:
-282.89 EUR
Profitto lordo:
815.08 EUR (35 331 pips)
Perdita lorda:
-348.38 EUR (23 639 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (634.65 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
634.65 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.65
Long Trade:
23 (76.67%)
Short Trade:
7 (23.33%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
15.56 EUR
Profitto medio:
31.35 EUR
Perdita media:
-87.10 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-63.07 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-282.89 EUR (1)
Crescita mensile:
17.97%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
167.09 EUR
Massimale:
283.22 EUR (15.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.r
|532
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.r
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +563.00 EUR
Worst Trade: -283 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +634.65 EUR
Massima perdita consecutiva: -63.07 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
MAthbot algo expert
