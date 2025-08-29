- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
371
Profit Trade:
206 (55.52%)
Loss Trade:
165 (44.47%)
Best Trade:
1 233.68 USD
Worst Trade:
-565.80 USD
Profitto lordo:
6 826.88 USD (6 401 426 pips)
Perdita lorda:
-5 745.11 USD (165 395 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (432.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 233.88 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
54.45%
Massimo carico di deposito:
10.11%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
202 (54.45%)
Short Trade:
169 (45.55%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
2.92 USD
Profitto medio:
33.14 USD
Perdita media:
-34.82 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-176.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 290.18 USD (4)
Crescita mensile:
15.45%
Algo trading:
9%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 062.44 USD
Massimale:
1 695.42 USD (29.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.34% (1 207.54 USD)
Per equità:
12.74% (964.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|330
|EURUSD.r
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.r
|1.2K
|EURUSD.r
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.r
|-32K
|EURUSD.r
|12
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 233.68 USD
Worst Trade: -566 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +432.25 USD
Massima perdita consecutiva: -176.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Mathbot Logic 90% algo
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
37USD al mese
36%
0
0
USD
USD
7.6K
USD
USD
10
9%
371
55%
54%
1.18
2.92
USD
USD
38%
1:500