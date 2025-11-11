- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
16 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
145.04 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
548.36 EUR (29 924 pips)
Perdita lorda:
-4.15 EUR
Vincite massime consecutive:
16 (548.36 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
548.36 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.80
Attività di trading:
12.87%
Massimo carico di deposito:
0.07%
Ultimo trade:
28 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
1236.84
Long Trade:
11 (68.75%)
Short Trade:
5 (31.25%)
Fattore di profitto:
132.13
Profitto previsto:
34.27 EUR
Profitto medio:
34.27 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
5.79%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.17 EUR
Massimale:
0.44 EUR (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.10% (10.89 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.raw
|621
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.raw
|30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +145.04 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +548.36 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMTrading-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Algo 80%
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
157USD al mese
6%
0
0
USD
USD
11K
EUR
EUR
3
81%
16
100%
13%
132.13
34.27
EUR
EUR
0%
1:500