Segnali / MetaTrader 5 / Mathbot medium 5000
Vitalie Schimbator

Mathbot medium 5000

Vitalie Schimbator
0 recensioni
Affidabilità
61 settimane
0 / 0 USD
Copia per 97 USD al mese
crescita dal 2024 50%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
564
Profit Trade:
491 (87.05%)
Loss Trade:
73 (12.94%)
Best Trade:
1 296.15 EUR
Worst Trade:
-1 229.76 EUR
Profitto lordo:
14 661.80 EUR (243 282 pips)
Perdita lorda:
-10 131.58 EUR (201 061 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (164.34 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 128.82 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
37.90%
Massimo carico di deposito:
109.69%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
3.43
Long Trade:
437 (77.48%)
Short Trade:
127 (22.52%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
8.03 EUR
Profitto medio:
29.86 EUR
Perdita media:
-138.79 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-715.52 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 310.77 EUR (4)
Crescita mensile:
11.28%
Previsione annuale:
136.81%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
426.31 EUR
Massimale:
1 321.07 EUR (1.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.49% (1 096.70 EUR)
Per equità:
46.74% (2 783.16 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 563
USDCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5.2K
USDCHF 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 42K
USDCHF 41
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 296.15 EUR
Worst Trade: -1 230 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +164.34 EUR
Massima perdita consecutiva: -715.52 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
PrimeCodex-MT5
0.46 × 24
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.39 × 259
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.60 × 5
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.21 × 57
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 1
VantageFXInternational-Live
4.57 × 23
FBS-Real
5.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
5.69 × 16
FPMarkets-Live
6.54 × 37
AdmiralMarkets-Live
6.70 × 40
Weltrade-Real
6.88 × 193
FXOpen-MT5
10.00 × 4
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
100% Math logic & Statistic
no tech analisys
no fundamental 

only math
Non ci sono recensioni
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 22:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 02:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.11 23:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.03 01:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 21:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.11.27 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 09:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 02:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 01:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 01:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 00:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.09 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.08 17:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.17 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.17 12:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
