- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
564
Profit Trade:
491 (87.05%)
Loss Trade:
73 (12.94%)
Best Trade:
1 296.15 EUR
Worst Trade:
-1 229.76 EUR
Profitto lordo:
14 661.80 EUR (243 282 pips)
Perdita lorda:
-10 131.58 EUR (201 061 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (164.34 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 128.82 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
37.90%
Massimo carico di deposito:
109.69%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
3.43
Long Trade:
437 (77.48%)
Short Trade:
127 (22.52%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
8.03 EUR
Profitto medio:
29.86 EUR
Perdita media:
-138.79 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-715.52 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 310.77 EUR (4)
Crescita mensile:
11.28%
Previsione annuale:
136.81%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
426.31 EUR
Massimale:
1 321.07 EUR (1.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.49% (1 096.70 EUR)
Per equità:
46.74% (2 783.16 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|563
|USDCHF
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.2K
|USDCHF
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|42K
|USDCHF
|41
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 296.15 EUR
Worst Trade: -1 230 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +164.34 EUR
Massima perdita consecutiva: -715.52 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
PrimeCodex-MT5
|0.46 × 24
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.39 × 259
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.60 × 5
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.21 × 57
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|4.57 × 23
|
FBS-Real
|5.50 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.69 × 16
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
AdmiralMarkets-Live
|6.70 × 40
|
Weltrade-Real
|6.88 × 193
|
FXOpen-MT5
|10.00 × 4
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
100% Math logic & Statistic
no tech analisys
no fundamental
only math
no tech analisys
no fundamental
only math
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
97USD al mese
50%
0
0
USD
USD
7.3K
EUR
EUR
61
96%
564
87%
38%
1.44
8.03
EUR
EUR
47%
1:200