Trade:
534
Profit Trade:
502 (94.00%)
Loss Trade:
32 (5.99%)
Best Trade:
2 641.48 USD
Worst Trade:
-1 187.25 USD
Profitto lordo:
23 474.14 USD (180 532 pips)
Perdita lorda:
-11 456.81 USD (229 972 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (649.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 651.76 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
32.61%
Massimo carico di deposito:
1.48%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
114
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
5.97
Long Trade:
314 (58.80%)
Short Trade:
220 (41.20%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
22.50 USD
Profitto medio:
46.76 USD
Perdita media:
-358.03 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2 013.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 013.44 USD (2)
Crescita mensile:
9.72%
Previsione annuale:
117.95%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
932.51 USD
Massimale:
2 013.44 USD (5.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.78% (2 013.44 USD)
Per equità:
6.53% (1 898.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|534
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-49K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Best Trade: +2 641.48 USD
Worst Trade: -1 187 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +649.96 USD
Massima perdita consecutiva: -2 013.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
MAthbot algo
