Vitalie Schimbator

Mathbot 30k

Vitalie Schimbator
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 370 USD al mese
crescita dal 2025 33%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
534
Profit Trade:
502 (94.00%)
Loss Trade:
32 (5.99%)
Best Trade:
2 641.48 USD
Worst Trade:
-1 187.25 USD
Profitto lordo:
23 474.14 USD (180 532 pips)
Perdita lorda:
-11 456.81 USD (229 972 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (649.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 651.76 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
32.61%
Massimo carico di deposito:
1.48%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
114
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
5.97
Long Trade:
314 (58.80%)
Short Trade:
220 (41.20%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
22.50 USD
Profitto medio:
46.76 USD
Perdita media:
-358.03 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2 013.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 013.44 USD (2)
Crescita mensile:
9.72%
Previsione annuale:
117.95%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
932.51 USD
Massimale:
2 013.44 USD (5.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.78% (2 013.44 USD)
Per equità:
6.53% (1 898.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 534
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -49K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 641.48 USD
Worst Trade: -1 187 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +649.96 USD
Massima perdita consecutiva: -2 013.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
MAthbot algo
Non ci sono recensioni
2025.08.29 02:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 23:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.01 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 07:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.25 05:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.25 05:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 10:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.11 10:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.11 10:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.11 10:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
