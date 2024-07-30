SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Jpy Circle
Ir Wijanto M M

Jpy Circle

Ir Wijanto M M
0 recensioni
Affidabilità
62 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 46%
InstaFinance-USA.com
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 516
Profit Trade:
635 (41.88%)
Loss Trade:
881 (58.11%)
Best Trade:
270.14 USD
Worst Trade:
-108.00 USD
Profitto lordo:
5 683.23 USD (258 035 pips)
Perdita lorda:
-5 216.45 USD (292 728 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (314.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
314.33 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
90.72%
Massimo carico di deposito:
70.30%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
772 (50.92%)
Short Trade:
744 (49.08%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
8.95 USD
Perdita media:
-5.92 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-861.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-861.94 USD (21)
Crescita mensile:
-1.15%
Previsione annuale:
-13.94%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 038.05 USD (47.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.49% (1 038.05 USD)
Per equità:
63.93% (1 029.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
#NDX 499
USDJPY 408
EURJPY 395
GBPJPY 87
#DAX 58
CHFJPY 15
NZDJPY 10
AUDJPY 10
CADJPY 9
USDCHF 7
GOLD 5
USDCAD 3
AUDUSD 3
NZDUSD 3
GBPUSD 3
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
#NDX -228
USDJPY -127
EURJPY 520
GBPJPY 193
#DAX 22
CHFJPY 64
NZDJPY 11
AUDJPY 76
CADJPY 49
USDCHF -3
GOLD -89
USDCAD -4
AUDUSD 13
NZDUSD -9
GBPUSD -16
EURUSD -6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
#NDX -33K
USDJPY -6.1K
EURJPY 2.6K
GBPJPY -70
#DAX 812
CHFJPY 687
NZDJPY 62
AUDJPY 1.2K
CADJPY 693
USDCHF -27
GOLD -1.8K
USDCAD -32
AUDUSD 64
NZDUSD -60
GBPUSD -78
EURUSD -30
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +270.14 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +314.33 USD
Massima perdita consecutiva: -861.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-USA.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading based on the correlation of several currency movements. Not every day to get a signal to open a position.
Non ci sono recensioni
2025.09.29 10:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 03:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.25 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 11:38
No swaps are charged on the signal account
2025.07.02 11:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 10:54
No swaps are charged
2025.05.26 10:54
No swaps are charged
2025.05.20 09:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.05.01 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 15:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 13:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 11:48
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Jpy Circle
30USD al mese
46%
0
0
USD
1.5K
USD
62
96%
1 516
41%
91%
1.08
0.31
USD
64%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.