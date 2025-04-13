- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
299
Profit Trade:
166 (55.51%)
Loss Trade:
133 (44.48%)
Best Trade:
387.46 USD
Worst Trade:
-84.24 USD
Profitto lordo:
2 974.29 USD (127 587 pips)
Perdita lorda:
-1 612.91 USD (119 509 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (420.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
420.23 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
99.05%
Massimo carico di deposito:
32.08%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.94
Long Trade:
123 (41.14%)
Short Trade:
176 (58.86%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
4.55 USD
Profitto medio:
17.92 USD
Perdita media:
-12.13 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-268.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-277.42 USD (8)
Crescita mensile:
2.15%
Previsione annuale:
26.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
345.30 USD (11.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.44% (345.30 USD)
Per equità:
38.08% (994.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|176
|EURJPY
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|614
|EURJPY
|747
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-23K
|EURJPY
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +387.46 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +420.23 USD
Massima perdita consecutiva: -268.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-ECN-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 46
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 26
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 26
|
MTBank-live-1
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 35
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 17
|
AKFXFinancial-Demo-2
|0.00 × 17
|
ICMCapitalVC-LIVE
|0.00 × 4
|
BidtopiaCapital-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
BlackwellGlobal2-Live3
|0.00 × 6
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 16
|
TitanFX-05
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 13
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 10
|
HantecMarketsLtd-Server4
|0.00 × 15
Khusus untuk pasangan Jpy dengan teknik martingale. Ditutup semua berdasarkan persentase keuntungan yang direncanakan.
