Ir Wijanto M M

Usd Circle

Ir Wijanto M M
0 recensioni
Affidabilità
61 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 3%
InstaFinance-USA.com
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 400
Profit Trade:
568 (40.57%)
Loss Trade:
832 (59.43%)
Best Trade:
86.40 USD
Worst Trade:
-124.50 USD
Profitto lordo:
3 916.74 USD (211 184 pips)
Perdita lorda:
-3 883.08 USD (218 914 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (100.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.30 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
97.50%
Massimo carico di deposito:
73.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
702 (50.14%)
Short Trade:
698 (49.86%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
6.90 USD
Perdita media:
-4.67 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-837.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-837.80 USD (24)
Crescita mensile:
3.76%
Previsione annuale:
45.65%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
277.29 USD
Massimale:
1 209.98 USD (62.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.61% (1 209.98 USD)
Per equità:
66.84% (1 154.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
#NDX 429
USDJPY 417
GBPUSD 155
EURJPY 123
EURUSD 82
GBPJPY 52
USDCAD 30
#DAX 27
AUDUSD 26
USDCHF 26
NZDUSD 21
GOLD 12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
#NDX 84
USDJPY 172
GBPUSD -257
EURJPY 159
EURUSD 44
GBPJPY -78
USDCAD 55
#DAX -107
AUDUSD -140
USDCHF 77
NZDUSD 14
GOLD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
#NDX -4K
USDJPY -3K
GBPUSD -3.3K
EURJPY 3.6K
EURUSD 494
GBPJPY -1.1K
USDCAD 702
#DAX 5
AUDUSD -1.4K
USDCHF 572
NZDUSD 150
GOLD -533
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +86.40 USD
Worst Trade: -125 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +100.30 USD
Massima perdita consecutiva: -837.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-USA.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading based on the correlation of several currency movements. Not every day to get a signal to open a position.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.22 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 390 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 20:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.31 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 19:56
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.16 06:53
No swaps are charged on the signal account
