- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 400
Profit Trade:
568 (40.57%)
Loss Trade:
832 (59.43%)
Best Trade:
86.40 USD
Worst Trade:
-124.50 USD
Profitto lordo:
3 916.74 USD (211 184 pips)
Perdita lorda:
-3 883.08 USD (218 914 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (100.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.30 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
97.50%
Massimo carico di deposito:
73.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
702 (50.14%)
Short Trade:
698 (49.86%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
6.90 USD
Perdita media:
-4.67 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-837.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-837.80 USD (24)
Crescita mensile:
3.76%
Previsione annuale:
45.65%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
277.29 USD
Massimale:
1 209.98 USD (62.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.61% (1 209.98 USD)
Per equità:
66.84% (1 154.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|#NDX
|429
|USDJPY
|417
|GBPUSD
|155
|EURJPY
|123
|EURUSD
|82
|GBPJPY
|52
|USDCAD
|30
|#DAX
|27
|AUDUSD
|26
|USDCHF
|26
|NZDUSD
|21
|GOLD
|12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|#NDX
|84
|USDJPY
|172
|GBPUSD
|-257
|EURJPY
|159
|EURUSD
|44
|GBPJPY
|-78
|USDCAD
|55
|#DAX
|-107
|AUDUSD
|-140
|USDCHF
|77
|NZDUSD
|14
|GOLD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|#NDX
|-4K
|USDJPY
|-3K
|GBPUSD
|-3.3K
|EURJPY
|3.6K
|EURUSD
|494
|GBPJPY
|-1.1K
|USDCAD
|702
|#DAX
|5
|AUDUSD
|-1.4K
|USDCHF
|572
|NZDUSD
|150
|GOLD
|-533
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +86.40 USD
Worst Trade: -125 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +100.30 USD
Massima perdita consecutiva: -837.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-USA.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Trading based on the correlation of several currency movements. Not every day to get a signal to open a position.
Non ci sono recensioni
