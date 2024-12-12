SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HiLo 123
Ir Wijanto M M

HiLo 123

Ir Wijanto M M
0 recensioni
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -10%
Weltrade-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 912
Profit Trade:
871 (45.55%)
Loss Trade:
1 041 (54.45%)
Best Trade:
1 528.07 USD
Worst Trade:
-371.61 USD
Profitto lordo:
20 174.95 USD (1 718 086 pips)
Perdita lorda:
-19 459.19 USD (2 095 598 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (79.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 816.24 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
93.72%
Massimo carico di deposito:
122.71%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
148
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
928 (48.54%)
Short Trade:
984 (51.46%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
23.16 USD
Perdita media:
-18.69 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-274.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 467.95 USD (10)
Crescita mensile:
-36.05%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 519.84 USD
Massimale:
2 994.07 USD (38.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.21% (2 994.07 USD)
Per equità:
70.56% (3 025.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 583
EURJPY 547
Gold 269
XAUUSD 124
GBPJPY 102
GBPUSD 94
EURUSD 77
BTCUSD 56
USDCAD 18
NDXUSD 16
AUDUSD 11
USDCHF 8
NZDUSD 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 1.8K
EURJPY 1.7K
Gold 162
XAUUSD -1.8K
GBPJPY -851
GBPUSD -441
EURUSD 164
BTCUSD -105
USDCAD 37
NDXUSD 2
AUDUSD 45
USDCHF -8
NZDUSD 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -45K
EURJPY 21K
Gold -20K
XAUUSD -269K
GBPJPY -9.3K
GBPUSD -4.1K
EURUSD 5K
BTCUSD -104K
USDCAD 260
NDXUSD 46K
AUDUSD 1.2K
USDCHF -61
NZDUSD 723
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 528.07 USD
Worst Trade: -372 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +79.00 USD
Massima perdita consecutiva: -274.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

IVMarkets-Live
0.00 × 10
ICMCapitalVC-LIVE2
0.00 × 41
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
NordFX-Real5
0.00 × 1
RVForex-Demo
0.00 × 35
Prosperity-Live
0.00 × 5
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 8
XMUK-Real 6
0.00 × 48
RistonCapital-Real
0.00 × 25
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live2
0.00 × 116
LMAX-LiveUK
0.00 × 3
PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
IronFXBM-Real10
0.00 × 74
IG-LIVE
0.00 × 1
CoreSpreads-LiveBravo
0.00 × 43
AFXCapital-Real
0.00 × 17
STOUK-Real
0.00 × 7
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 4
DIS-Real-01
0.00 × 54
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 376
LCG-Live1
0.00 × 5
1073 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Orders based on Fibonacci expansion. Not every time there is a moment for the order price.
Non ci sono recensioni
2025.09.24 11:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 03:09
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 13:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 12:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 09:49
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 02:25
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 01:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 01:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 20:15
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HiLo 123
30USD al mese
-10%
0
0
USD
2.3K
USD
42
93%
1 912
45%
94%
1.03
0.37
USD
71%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.