- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 912
Profit Trade:
871 (45.55%)
Loss Trade:
1 041 (54.45%)
Best Trade:
1 528.07 USD
Worst Trade:
-371.61 USD
Profitto lordo:
20 174.95 USD (1 718 086 pips)
Perdita lorda:
-19 459.19 USD (2 095 598 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (79.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 816.24 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
93.72%
Massimo carico di deposito:
122.71%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
148
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
928 (48.54%)
Short Trade:
984 (51.46%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
23.16 USD
Perdita media:
-18.69 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-274.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 467.95 USD (10)
Crescita mensile:
-36.05%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 519.84 USD
Massimale:
2 994.07 USD (38.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.21% (2 994.07 USD)
Per equità:
70.56% (3 025.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|583
|EURJPY
|547
|Gold
|269
|XAUUSD
|124
|GBPJPY
|102
|GBPUSD
|94
|EURUSD
|77
|BTCUSD
|56
|USDCAD
|18
|NDXUSD
|16
|AUDUSD
|11
|USDCHF
|8
|NZDUSD
|7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|1.8K
|EURJPY
|1.7K
|Gold
|162
|XAUUSD
|-1.8K
|GBPJPY
|-851
|GBPUSD
|-441
|EURUSD
|164
|BTCUSD
|-105
|USDCAD
|37
|NDXUSD
|2
|AUDUSD
|45
|USDCHF
|-8
|NZDUSD
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-45K
|EURJPY
|21K
|Gold
|-20K
|XAUUSD
|-269K
|GBPJPY
|-9.3K
|GBPUSD
|-4.1K
|EURUSD
|5K
|BTCUSD
|-104K
|USDCAD
|260
|NDXUSD
|46K
|AUDUSD
|1.2K
|USDCHF
|-61
|NZDUSD
|723
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 528.07 USD
Worst Trade: -372 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +79.00 USD
Massima perdita consecutiva: -274.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|0.00 × 41
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
NordFX-Real5
|0.00 × 1
|
RVForex-Demo
|0.00 × 35
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 8
|
XMUK-Real 6
|0.00 × 48
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 25
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.00 × 116
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 3
|
PacificUnionLLC-Live 3
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 74
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
CoreSpreads-LiveBravo
|0.00 × 43
|
AFXCapital-Real
|0.00 × 17
|
STOUK-Real
|0.00 × 7
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 4
|
DIS-Real-01
|0.00 × 54
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 376
|
LCG-Live1
|0.00 × 5
1073 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Orders based on Fibonacci expansion. Not every time there is a moment for the order price.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-10%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
42
93%
1 912
45%
94%
1.03
0.37
USD
USD
71%
1:500