SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Stop loss 15 dollars
Ir Wijanto M M

Stop loss 15 dollars

Ir Wijanto M M
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -69%
Weltrade-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 609
Profit Trade:
1 407 (53.92%)
Loss Trade:
1 202 (46.07%)
Best Trade:
386.36 USD
Worst Trade:
-240.55 USD
Profitto lordo:
14 446.34 USD (12 777 981 pips)
Perdita lorda:
-15 475.12 USD (13 500 894 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (259.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
475.92 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
84.28%
Massimo carico di deposito:
120.78%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
224
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
1 325 (50.79%)
Short Trade:
1 284 (49.21%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.39 USD
Profitto medio:
10.27 USD
Perdita media:
-12.87 USD
Massime perdite consecutive:
41 (-1 093.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 093.87 USD (41)
Crescita mensile:
-81.66%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
31%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 046.24 USD
Massimale:
2 618.53 USD (85.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.23% (2 618.53 USD)
Per equità:
49.40% (978.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1042
BTCUSD 861
USDJPY 324
EURJPY 297
Gold 32
USDCAD 15
GBPJPY 10
USDCHF 8
EURUSD 8
GBPUSD 5
NZDUSD 4
AUDUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 832
BTCUSD -2.2K
USDJPY 386
EURJPY 60
Gold 152
USDCAD -47
GBPJPY -164
USDCHF 120
EURUSD 6
GBPUSD -105
NZDUSD -68
AUDUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 312K
BTCUSD -1M
USDJPY -9.1K
EURJPY 14K
Gold 3K
USDCAD -1.2K
GBPJPY -1.5K
USDCHF 972
EURUSD 107
GBPUSD -1K
NZDUSD -684
AUDUSD 50
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +386.36 USD
Worst Trade: -241 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 41
Massimo profitto consecutivo: +259.19 USD
Massima perdita consecutiva: -1 093.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

IVMarkets-Live
0.00 × 10
ICMCapitalVC-LIVE2
0.00 × 41
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
NordFX-Real5
0.00 × 1
RVForex-Demo
0.00 × 35
Prosperity-Live
0.00 × 5
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 8
XMUK-Real 6
0.00 × 48
RistonCapital-Real
0.00 × 25
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live2
0.00 × 116
LMAX-LiveUK
0.00 × 3
PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
IronFXBM-Real10
0.00 × 74
IG-LIVE
0.00 × 1
CoreSpreads-LiveBravo
0.00 × 43
AFXCapital-Real
0.00 × 17
STOUK-Real
0.00 × 7
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 4
DIS-Real-01
0.00 × 54
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 376
LCG-Live1
0.00 × 5
1073 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Especially for Jpy pair with martingale technique. Closed all by planned profit percentage.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 16:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 01:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 10:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 06:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 06:15
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.15 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 11:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 03:30
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 13:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 13:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Stop loss 15 dollars
30USD al mese
-69%
0
0
USD
470
USD
21
31%
2 609
53%
84%
0.93
-0.39
USD
85%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.