- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 609
Profit Trade:
1 407 (53.92%)
Loss Trade:
1 202 (46.07%)
Best Trade:
386.36 USD
Worst Trade:
-240.55 USD
Profitto lordo:
14 446.34 USD (12 777 981 pips)
Perdita lorda:
-15 475.12 USD (13 500 894 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (259.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
475.92 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
84.28%
Massimo carico di deposito:
120.78%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
224
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
1 325 (50.79%)
Short Trade:
1 284 (49.21%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.39 USD
Profitto medio:
10.27 USD
Perdita media:
-12.87 USD
Massime perdite consecutive:
41 (-1 093.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 093.87 USD (41)
Crescita mensile:
-81.66%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
31%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 046.24 USD
Massimale:
2 618.53 USD (85.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.23% (2 618.53 USD)
Per equità:
49.40% (978.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1042
|BTCUSD
|861
|USDJPY
|324
|EURJPY
|297
|Gold
|32
|USDCAD
|15
|GBPJPY
|10
|USDCHF
|8
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|5
|NZDUSD
|4
|AUDUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|832
|BTCUSD
|-2.2K
|USDJPY
|386
|EURJPY
|60
|Gold
|152
|USDCAD
|-47
|GBPJPY
|-164
|USDCHF
|120
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|-105
|NZDUSD
|-68
|AUDUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|312K
|BTCUSD
|-1M
|USDJPY
|-9.1K
|EURJPY
|14K
|Gold
|3K
|USDCAD
|-1.2K
|GBPJPY
|-1.5K
|USDCHF
|972
|EURUSD
|107
|GBPUSD
|-1K
|NZDUSD
|-684
|AUDUSD
|50
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +386.36 USD
Worst Trade: -241 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 41
Massimo profitto consecutivo: +259.19 USD
Massima perdita consecutiva: -1 093.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|0.00 × 41
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
NordFX-Real5
|0.00 × 1
|
RVForex-Demo
|0.00 × 35
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 8
|
XMUK-Real 6
|0.00 × 48
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 25
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.00 × 116
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 3
|
PacificUnionLLC-Live 3
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 74
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
CoreSpreads-LiveBravo
|0.00 × 43
|
AFXCapital-Real
|0.00 × 17
|
STOUK-Real
|0.00 × 7
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 4
|
DIS-Real-01
|0.00 × 54
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 376
|
LCG-Live1
|0.00 × 5
1073 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Especially for Jpy pair with martingale technique. Closed all by planned profit percentage.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-69%
0
0
USD
USD
470
USD
USD
21
31%
2 609
53%
84%
0.93
-0.39
USD
USD
85%
1:500