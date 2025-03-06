QuotazioniSezioni
MSC: Studio City International Holdings Limited American depositary

4.03 USD 0.08 (1.95%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MSC ha avuto una variazione del -1.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.88 e ad un massimo di 4.11.

Segui le dinamiche di Studio City International Holdings Limited American depositary . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.88 4.11
Intervallo Annuale
2.30 9.30
Chiusura Precedente
4.11
Apertura
3.88
Bid
4.03
Ask
4.33
Minimo
3.88
Massimo
4.11
Volume
5
Variazione giornaliera
-1.95%
Variazione Mensile
-19.40%
Variazione Semestrale
3.87%
Variazione Annuale
-44.03%
