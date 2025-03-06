Valute / MSC
MSC: Studio City International Holdings Limited American depositary
4.03 USD 0.08 (1.95%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MSC ha avuto una variazione del -1.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.88 e ad un massimo di 4.11.
Segui le dinamiche di Studio City International Holdings Limited American depositary . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.88 4.11
Intervallo Annuale
2.30 9.30
- Chiusura Precedente
- 4.11
- Apertura
- 3.88
- Bid
- 4.03
- Ask
- 4.33
- Minimo
- 3.88
- Massimo
- 4.11
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -1.95%
- Variazione Mensile
- -19.40%
- Variazione Semestrale
- 3.87%
- Variazione Annuale
- -44.03%
21 settembre, domenica