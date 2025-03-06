Moedas / MSC
MSC: Studio City International Holdings Limited American depositary
4.09 USD 0.11 (2.76%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MSC para hoje mudou para 2.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.77 e o mais alto foi 4.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Studio City International Holdings Limited American depositary . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
3.77 4.16
Faixa anual
2.30 9.30
- Fechamento anterior
- 3.98
- Open
- 3.77
- Bid
- 4.09
- Ask
- 4.39
- Low
- 3.77
- High
- 4.16
- Volume
- 31
- Mudança diária
- 2.76%
- Mudança mensal
- -18.20%
- Mudança de 6 meses
- 5.41%
- Mudança anual
- -43.19%
