Valute / FER
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FER
57.65 USD 0.54 (0.93%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FER ha avuto una variazione del -0.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 57.29 e ad un massimo di 58.00.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
57.29 58.00
Intervallo Annuale
37.93 58.40
- Chiusura Precedente
- 58.19
- Apertura
- 57.91
- Bid
- 57.65
- Ask
- 57.95
- Minimo
- 57.29
- Massimo
- 58.00
- Volume
- 1.704 K
- Variazione giornaliera
- -0.93%
- Variazione Mensile
- 8.22%
- Variazione Semestrale
- 28.80%
- Variazione Annuale
- 33.14%
20 settembre, sabato