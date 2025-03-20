QuotazioniSezioni
BBGI
BBGI: Beasley Broadcast Group Inc - Class A

5.87 USD 0.19 (3.35%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBGI ha avuto una variazione del 3.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.64 e ad un massimo di 5.87.

Segui le dinamiche di Beasley Broadcast Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.64 5.87
Intervallo Annuale
3.67 14.95
Chiusura Precedente
5.68
Apertura
5.67
Bid
5.87
Ask
6.17
Minimo
5.64
Massimo
5.87
Volume
3
Variazione giornaliera
3.35%
Variazione Mensile
24.36%
Variazione Semestrale
5.96%
Variazione Annuale
-46.64%
21 settembre, domenica