KurseKategorien
Währungen / BBGI
Zurück zum Aktien

BBGI: Beasley Broadcast Group Inc - Class A

5.64 USD 0.04 (0.70%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBGI hat sich für heute um -0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.64 bis zu einem Hoch von 5.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die Beasley Broadcast Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBGI News

Tagesspanne
5.64 5.67
Jahresspanne
3.67 14.95
Vorheriger Schlusskurs
5.68
Eröffnung
5.67
Bid
5.64
Ask
5.94
Tief
5.64
Hoch
5.67
Volumen
2
Tagesänderung
-0.70%
Monatsänderung
19.49%
6-Monatsänderung
1.81%
Jahresänderung
-48.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K