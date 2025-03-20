Währungen / BBGI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BBGI: Beasley Broadcast Group Inc - Class A
5.64 USD 0.04 (0.70%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBGI hat sich für heute um -0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.64 bis zu einem Hoch von 5.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Beasley Broadcast Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBGI News
- Beasley Broadcast Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BBGI)
- Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Beasley Broadcast sees revenue decline in Q2 2025
- Beasley Q2 2025 slides: Digital growth offsets broader revenue decline
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Beasley Broadcast stock plunges to 52-week low of $4.59
- Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
5.64 5.67
Jahresspanne
3.67 14.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.68
- Eröffnung
- 5.67
- Bid
- 5.64
- Ask
- 5.94
- Tief
- 5.64
- Hoch
- 5.67
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.70%
- Monatsänderung
- 19.49%
- 6-Monatsänderung
- 1.81%
- Jahresänderung
- -48.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K