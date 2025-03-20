시세섹션
통화 / BBGI
주식로 돌아가기

BBGI: Beasley Broadcast Group Inc - Class A

5.87 USD 0.19 (3.35%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BBGI 환율이 오늘 3.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.64이고 고가는 5.87이었습니다.

Beasley Broadcast Group Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBGI News

일일 변동 비율
5.64 5.87
년간 변동
3.67 14.95
이전 종가
5.68
시가
5.67
Bid
5.87
Ask
6.17
저가
5.64
고가
5.87
볼륨
3
일일 변동
3.35%
월 변동
24.36%
6개월 변동
5.96%
년간 변동율
-46.64%
20 9월, 토요일