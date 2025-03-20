통화 / BBGI
BBGI: Beasley Broadcast Group Inc - Class A
5.87 USD 0.19 (3.35%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BBGI 환율이 오늘 3.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.64이고 고가는 5.87이었습니다.
Beasley Broadcast Group Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BBGI News
- Beasley Broadcast Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BBGI)
- Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Beasley Broadcast sees revenue decline in Q2 2025
- Beasley Q2 2025 slides: Digital growth offsets broader revenue decline
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Beasley Broadcast stock plunges to 52-week low of $4.59
- Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
5.64 5.87
년간 변동
3.67 14.95
- 이전 종가
- 5.68
- 시가
- 5.67
- Bid
- 5.87
- Ask
- 6.17
- 저가
- 5.64
- 고가
- 5.87
- 볼륨
- 3
- 일일 변동
- 3.35%
- 월 변동
- 24.36%
- 6개월 변동
- 5.96%
- 년간 변동율
- -46.64%
20 9월, 토요일