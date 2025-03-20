Divisas / BBGI
BBGI: Beasley Broadcast Group Inc - Class A
5.55 USD 0.25 (4.72%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BBGI de hoy ha cambiado un 4.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.50, mientras que el máximo ha alcanzado 5.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Beasley Broadcast Group Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
5.50 5.55
Rango anual
3.67 14.95
- Cierres anteriores
- 5.30
- Open
- 5.50
- Bid
- 5.55
- Ask
- 5.85
- Low
- 5.50
- High
- 5.55
- Volumen
- 12
- Cambio diario
- 4.72%
- Cambio mensual
- 17.58%
- Cambio a 6 meses
- 0.18%
- Cambio anual
- -49.55%
