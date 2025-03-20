Валюты / BBGI
BBGI: Beasley Broadcast Group Inc - Class A
5.30 USD 0.11 (2.03%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBGI за сегодня изменился на -2.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.27, а максимальная — 5.51.
Следите за динамикой Beasley Broadcast Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BBGI
- Beasley Broadcast Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BBGI)
- Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Beasley Broadcast sees revenue decline in Q2 2025
- Beasley Q2 2025 slides: Digital growth offsets broader revenue decline
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Beasley Broadcast stock plunges to 52-week low of $4.59
- Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
5.27 5.51
Годовой диапазон
3.67 14.95
- Предыдущее закрытие
- 5.41
- Open
- 5.51
- Bid
- 5.30
- Ask
- 5.60
- Low
- 5.27
- High
- 5.51
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -2.03%
- Месячное изменение
- 12.29%
- 6-месячное изменение
- -4.33%
- Годовое изменение
- -51.82%
