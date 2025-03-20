КотировкиРазделы
Валюты / BBGI
Назад в Рынок акций США

BBGI: Beasley Broadcast Group Inc - Class A

5.30 USD 0.11 (2.03%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BBGI за сегодня изменился на -2.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.27, а максимальная — 5.51.

Следите за динамикой Beasley Broadcast Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BBGI

Дневной диапазон
5.27 5.51
Годовой диапазон
3.67 14.95
Предыдущее закрытие
5.41
Open
5.51
Bid
5.30
Ask
5.60
Low
5.27
High
5.51
Объем
6
Дневное изменение
-2.03%
Месячное изменение
12.29%
6-месячное изменение
-4.33%
Годовое изменение
-51.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.