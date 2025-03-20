货币 / BBGI
BBGI: Beasley Broadcast Group Inc - Class A
5.55 USD 0.25 (4.72%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BBGI汇率已更改4.72%。当日，交易品种以低点5.50和高点5.55进行交易。
关注Beasley Broadcast Group Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BBGI新闻
- Beasley Broadcast Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BBGI)
- Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Beasley Broadcast sees revenue decline in Q2 2025
- Beasley Q2 2025 slides: Digital growth offsets broader revenue decline
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Beasley Broadcast stock plunges to 52-week low of $4.59
- Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
5.50 5.55
年范围
3.67 14.95
- 前一天收盘价
- 5.30
- 开盘价
- 5.50
- 卖价
- 5.55
- 买价
- 5.85
- 最低价
- 5.50
- 最高价
- 5.55
- 交易量
- 12
- 日变化
- 4.72%
- 月变化
- 17.58%
- 6个月变化
- 0.18%
- 年变化
- -49.55%
