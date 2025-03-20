通貨 / BBGI
BBGI: Beasley Broadcast Group Inc - Class A
5.68 USD 0.13 (2.34%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BBGIの今日の為替レートは、2.34%変化しました。日中、通貨は1あたり5.50の安値と5.68の高値で取引されました。
Beasley Broadcast Group Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BBGI News
- Beasley Broadcast Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BBGI)
- Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Beasley Broadcast sees revenue decline in Q2 2025
- Beasley Q2 2025 slides: Digital growth offsets broader revenue decline
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Beasley Broadcast stock plunges to 52-week low of $4.59
- Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
5.50 5.68
1年のレンジ
3.67 14.95
- 以前の終値
- 5.55
- 始値
- 5.60
- 買値
- 5.68
- 買値
- 5.98
- 安値
- 5.50
- 高値
- 5.68
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- 2.34%
- 1ヶ月の変化
- 20.34%
- 6ヶ月の変化
- 2.53%
- 1年の変化
- -48.36%
