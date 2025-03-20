Dövizler / BBGI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BBGI: Beasley Broadcast Group Inc - Class A
5.87 USD 0.19 (3.35%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BBGI fiyatı bugün 3.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.64 ve Yüksek fiyatı olarak 5.87 aralığında işlem gördü.
Beasley Broadcast Group Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBGI haberleri
- Beasley Broadcast Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BBGI)
- Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Beasley Broadcast sees revenue decline in Q2 2025
- Beasley Q2 2025 slides: Digital growth offsets broader revenue decline
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Beasley Broadcast stock plunges to 52-week low of $4.59
- Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
5.64 5.87
Yıllık aralık
3.67 14.95
- Önceki kapanış
- 5.68
- Açılış
- 5.67
- Satış
- 5.87
- Alış
- 6.17
- Düşük
- 5.64
- Yüksek
- 5.87
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- 3.35%
- Aylık değişim
- 24.36%
- 6 aylık değişim
- 5.96%
- Yıllık değişim
- -46.64%
21 Eylül, Pazar