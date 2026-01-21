Muto Gold Ai Pro
- Experts
- Joel Jorem Akol
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
🧠 IL MOTORE: MUTO'S GOLD AI ADRENALINE
Questa è un'edizione specializzata della serie Adrenaline. Non è un robot di trading standard; è un cacciatore di anomalie di mercato progettato per sfruttare specifiche infrastrutture ad alte prestazioni.
Mentre la maggior parte degli EA fallisce perché mantiene operazioni in perdita sperando in un inversione, il motore Gold AI Adrenaline fa l'opposto. Utilizza uno Stop Loss millimetrico di soli 0,2 Pip.
La Logica: "Sniper & Cut" (Cecchino e Taglio). Il sistema accetta micro-perdite minime e indolori per preservare il tuo capitale, in attesa di catturare un singolo picco di volatilità massiccia.
📈 LA MATEMATICA: RAPPORTO RISCHIO-RENDIMENTO (RR) 1:50
L'ultima ottimizzazione ha standardizzato il "Prezzo del Rischio" massimizzando il rendimento.
-
Il Setup: Rischiamo $6 (Limite Giornaliero) per puntare a un potenziale di $300 (Obiettivo di Profitto) per ogni operazione andata a buon fine.
-
Il Rapporto RR: Un enorme 1:50.
Quale percentuale di successo (win rate) serve per essere profittevoli? Poiché il premio è 50 volte superiore al rischio, il "Breakeven Win Rate" matematico è solo del ~2%.
-
Su 100 operazioni, puoi perderne 98 e vincerne solo due per rimanere in profitto.
-
Una singola "Gold Run" di successo copre 50 tentativi falliti.
Questo è un cecchino dei breakout: non farti prendere dal panico se vedi piccoli stop loss. Il sistema è progettato per "perdere poco" in modo da poter "vincere alla grande".
🏛️ LE 4 GEOMETRIE DI RISCHIO
Il motore Adrenaline offre quattro distinte dimensioni di rischio. La strategia è identica; cambiano solo la tua "Propensione al Rischio" e il tuo "Cuscino di Sopravvivenza".
🚀 STILE 1: Crescita Rapida e Interesse Composto Aggressivo
Per trader con piccoli capitali che cercano una crescita rapida dell'equity.
-
GOLD AI MICRO
-
Capitale Richiesto: $180
-
Rischio Giornaliero: 3.33% ($6)
-
ROI per operazione riuscita: ~166.6%
-
Matematica di Sopravvivenza: Sopravvive a 30 giorni di perdite consecutive.
-
-
GOLD AI BUILDER
-
Capitale Richiesto: $360
-
Rischio Giornaliero: 1.67% ($6)
-
ROI per operazione riuscita: ~83.3%
-
Matemática di Sopravvivenza: Sopravvive a 60 giorni di perdite consecutive.
-
🛡️ STILE 2: Conservazione del Patrimonio e Longevità
Impostazioni di livello istituzionale per investitori professionisti che danno priorità alla sicurezza a lungo termine.
-
GOLD AI PRO
-
Capitale Richiesto: $900
-
Rischio Giornaliero: 0.67% ($6)
-
ROI per operazione riuscita: ~33.3%
-
Matematica di Sopravvivenza: Sopravvive a 150 giorni di perdite consecutive.
-
-
GOLD AI PRIME
-
Capitale Richiesto: $1,800+
-
Rischio Giornaliero: 0.33% ($6)
-
ROI per operazione riuscita: ~16.6%
-
Matematica di Sopravvivenza: Sopravvive a 300 giorni di perdite consecutive.
-
🛡️ "CAPITAL GUARD" E REQUISITO CONTO IN USD
Per proteggere i tuoi fondi, ogni edizione di Gold AI include un blocco di sicurezza codificato che scansiona il tuo Margine Libero prima di ogni operazione.
⚠️ FONDAMENTALE: Questo EA DEVE essere collegato a un Conto in valuta USD. La gestione del denaro, la protezione del capitale e i calcoli del rischio sono calibrati rigorosamente su valori in dollari. L'uso di qualsiasi altra valuta causerà il fallimento della logica operativa.
⚠️ REQUISITO TECNICO RIGIDO: EXNESS
Questa serie funzionerà correttamente SOLO su EXNESS (Conto Standard o Raw Spread).
Questa è una dipendenza del codice, non una preferenza. La nostra strategia si basa su uno Stop Loss di 0,2 pip. Quasi tutti gli altri broker hanno limiti di "Stop Level" che bloccano ordini pendenti o stop inseriti così vicini al prezzo. Exness offre la funzione esclusiva "Zero Stop Level", che permette alla nostra logica sniper di essere eseguita senza rifiuti.
Rispetta la geometria, usa il conto USD richiesto su Exness e lascia che la matematica lavori per te.
Fai trading in sicurezza. — Muto