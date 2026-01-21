Muto Gold Ai Pro

Gold Ai Builder Joel Jorem Akol Experts

IL MOTORE: MUTO'S GOLD AI ADRENALINE Questa è un'edizione specializzata della serie Adrenaline. Non è un robot di trading standard; è un cacciatore di anomalie di mercato progettato per sfruttare specifiche infrastrutture ad alte prestazioni. Mentre la maggior parte degli EA fallisce perché mantiene operazioni in perdita sperando in un inversione, il motore Gold AI Adrenaline fa l'opposto. Utilizza uno Stop Loss millimetrico di soli 0,2 Pip . La Logica: "Sniper & Cut" (Cecchino e Taglio)