



"Wayang EA" - Trading intelligente con precisione di trend e S/R

🔹 Panoramica

"Wayang EA" è un Expert Advisor intelligente che combina la strategia degli ordini in sospeso con analisi di supporto e resistenza e trend per catturare le migliori opportunità sul mercato. Costruito con algoritmi testati in varie condizioni di mercato, questo EA è adatto ai trader che cercano coerenza, flessibilità e alta precisione nell'esecuzione automatizzata del trading.





📌 Caratteristiche principali:

✅ Strategia degli ordini in sospeso: posiziona stop di acquisto/stop di vendita in punti strategici per catturare breakout con elevata probabilità.

✅ Trading di supporto e resistenza: utilizza aree critiche come zone di entrata e uscita per aumentare la precisione dell'esecuzione.

✅ Esecuzione basata sulle tendenze: usa l'analisi delle tendenze per garantire l'ingresso in base alla direzione dominante del movimento dei prezzi.





✅ Gestione intelligente del rischio: dotato di Stop Loss e Take Profit adattivi per proteggere il capitale e massimizzare i profitti.

✅ Lotto automatico e lotto fisso: possono essere adattati allo stile di trading dell'utente.

✅ Trailing Stop e Break Even: consentono il blocco dei profitti senza dover monitorare continuamente il grafico.

✅ Nessuna Martingala, nessuna griglia: questo EA dà priorità alla sicurezza del capitale senza strategie aggressive ad alto rischio.

✅ Spread basso e compatibile con ECN: progettato per funzionare in modo ottimale su conti con spread bassi e broker ECN.





🎯 Come funziona "Wayang EA"?

EA analizza i livelli di supporto e resistenza per determinare le aree strategiche per l'inserimento di ordini in sospeso.

Se il prezzo supera un certo livello con la conferma del trend, l'ordine verrà eseguito automaticamente.

Stop Loss e Take Profit vengono regolati in base alla volatilità e all'analisi tecnica per risultati ottimali.





La funzione trailing stop mantiene i profitti massimizzati se il prezzo si muove come previsto.





⚙️ Parametri e impostazioni personalizzabili:

Dimensione lotto (lotto fisso/automatico)

Spread massimo e filtro slippage

Filtro temporale e sessioni di trading

Configurazione trailing stop e break even

Modalità stop loss e take profit

🚀 Chi è adatto all'utilizzo di "Wayang EA"?

✔️ Trader che vogliono sfruttare i movimenti di tendenza e le rotture con ordini in sospeso.

✔️ Utenti che cercano un EA con una strategia disciplinata e una rigorosa gestione del rischio.

✔️ Trader che vogliono un sistema automatizzato senza dover monitorare costantemente il mercato.