



"Wayang EA" - Negociação inteligente com precisão de tendência e S/R

🔹 Visão geral

"Wayang EA" é um Expert Advisor inteligente que combina a estratégia de ordens pendentes com a análise de Suporte e Resistência e Tendências para captar as melhores oportunidades do mercado. Construído com algoritmos que foram testados em diversas condições de mercado, este EA é adequado para traders que procuram consistência, flexibilidade e alta precisão na execução de operações automatizadas.





📌 Principais características:

✅ Estratégia de Ordem Pendente – Coloque stop de compra/stop de venda em pontos estratégicos para captar ruturas com elevada probabilidade.

✅ Negociação de suporte e resistência – Utilize áreas críticas como zonas de entrada e saída para aumentar a precisão da execução.

✅ Execução baseada em tendências – Utilize a análise de tendências para garantir a entrada de acordo com a direção dominante do movimento dos preços.





✅ Gestão Inteligente de Risco – Equipado com Stop Loss e Take Profit adaptáveis ​​para proteger o capital e maximizar os lucros.

✅ Lote automático e lote fixo – podem ser ajustados ao estilo de negociação do utilizador.

✅ Trailing Stop e Break Even – Permite o bloqueio do lucro sem ter de monitorizar continuamente o gráfico.

✅ Sem Martingale, sem Grid – Este EA prioriza a segurança do capital sem estratégias agressivas de alto risco.

✅ Compatível com spread baixo e ECN – Concebido para funcionar de forma otimizada em contas com spreads baixos e corretores ECN.





🎯 Como funciona o "Wayang EA"?

A EA analisa os níveis de Suporte e Resistência para determinar as áreas estratégicas para colocar ordens pendentes.

Se o preço ultrapassar um determinado nível com confirmação da tendência, a ordem será executada automaticamente.

O Stop Loss e o Take Profit são ajustados com base na volatilidade e na análise técnica para resultados ótimos.





A funcionalidade trailing stop mantém os lucros maximizados se o preço se mover como esperado.





⚙️ Parâmetros e definições personalizáveis:

Tamanho do lote (lote fixo/automático)

Filtro de dispersão e deslizamento máximo

Filtro de tempo e sessões de negociação

Configuração de Trailing Stop e Break Even

Modo Stop Loss e Take Profit

🚀 Para quem é adequado utilizar o "Wayang EA"?

✔️ Traders que querem aproveitar movimentos de tendência e ruturas com ordens pendentes.

✔️ Utilizadores que procuram um EA com uma estratégia disciplinada e uma gestão de risco rigorosa.

✔️ Traders que pretendam um sistema automatizado sem terem de monitorizar constantemente o mercado.