Wayang MT
- Experts
- Agus Santoso
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605
Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106
"Wayang EA" - Negociação inteligente com precisão de tendência e S/R
🔹 Visão geral
"Wayang EA" é um Expert Advisor inteligente que combina a estratégia de ordens pendentes com a análise de Suporte e Resistência e Tendências para captar as melhores oportunidades do mercado. Construído com algoritmos que foram testados em diversas condições de mercado, este EA é adequado para traders que procuram consistência, flexibilidade e alta precisão na execução de operações automatizadas.
📌 Principais características:
✅ Estratégia de Ordem Pendente – Coloque stop de compra/stop de venda em pontos estratégicos para captar ruturas com elevada probabilidade.
✅ Negociação de suporte e resistência – Utilize áreas críticas como zonas de entrada e saída para aumentar a precisão da execução.
✅ Execução baseada em tendências – Utilize a análise de tendências para garantir a entrada de acordo com a direção dominante do movimento dos preços.
✅ Gestão Inteligente de Risco – Equipado com Stop Loss e Take Profit adaptáveis para proteger o capital e maximizar os lucros.
✅ Lote automático e lote fixo – podem ser ajustados ao estilo de negociação do utilizador.
✅ Trailing Stop e Break Even – Permite o bloqueio do lucro sem ter de monitorizar continuamente o gráfico.
✅ Sem Martingale, sem Grid – Este EA prioriza a segurança do capital sem estratégias agressivas de alto risco.
✅ Compatível com spread baixo e ECN – Concebido para funcionar de forma otimizada em contas com spreads baixos e corretores ECN.
🎯 Como funciona o "Wayang EA"?
A EA analisa os níveis de Suporte e Resistência para determinar as áreas estratégicas para colocar ordens pendentes.
Se o preço ultrapassar um determinado nível com confirmação da tendência, a ordem será executada automaticamente.
O Stop Loss e o Take Profit são ajustados com base na volatilidade e na análise técnica para resultados ótimos.
A funcionalidade trailing stop mantém os lucros maximizados se o preço se mover como esperado.
⚙️ Parâmetros e definições personalizáveis:
Tamanho do lote (lote fixo/automático)
Filtro de dispersão e deslizamento máximo
Filtro de tempo e sessões de negociação
Configuração de Trailing Stop e Break Even
Modo Stop Loss e Take Profit
🚀 Para quem é adequado utilizar o "Wayang EA"?
✔️ Traders que querem aproveitar movimentos de tendência e ruturas com ordens pendentes.
✔️ Utilizadores que procuram um EA com uma estratégia disciplinada e uma gestão de risco rigorosa.
✔️ Traders que pretendam um sistema automatizado sem terem de monitorizar constantemente o mercado.