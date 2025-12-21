https://www.mql5.com/fr/market/product/88605 Version MT4 :

https://www.mql5.com/en/market/product/159106 Version MT5 :





"Wayang EA" - Trading intelligent avec précision des tendances et des S/R

🔹 Présentation

"Wayang EA" est un conseiller expert intelligent qui combine une stratégie d'ordre en attente avec une analyse de support et de résistance et de tendance pour saisir les meilleures opportunités du marché. Construit avec des algorithmes qui ont été testés dans diverses conditions de marché, cet EA convient aux traders qui recherchent cohérence, flexibilité et grande précision dans l'exécution de trading automatisée.





📌 Principales caractéristiques :

✅ Stratégie d'ordre en attente – Placez un stop d'achat/un stop de vente à des points stratégiques pour capturer des cassures avec une probabilité élevée.

✅ Trading de support et de résistance – Utilisez les zones critiques comme zones d'entrée et de sortie pour augmenter la précision d'exécution.

✅ Exécution basée sur les tendances – Utilisez l'analyse des tendances pour garantir une entrée en accord avec la direction dominante du mouvement des prix.





✅ Gestion intelligente des risques – Équipé d'un Stop Loss et d'un Take Profit adaptatifs pour protéger le capital et maximiser les profits.

✅ Lot automatique et lot fixe – Peuvent être ajustés au style de trading de l'utilisateur.

✅ Stop suiveur et seuil de rentabilité – Permet de verrouiller les bénéfices sans avoir à surveiller en permanence le graphique.

✅ Pas de Martingale, pas de grille – Cet EA donne la priorité à la sécurité du capital sans stratégies agressives à haut risque.

✅ Faible spread et compatible ECN – Conçu pour fonctionner de manière optimale sur les comptes avec des spreads faibles et des courtiers ECN.





🎯 Comment fonctionne « Wayang EA » ?

L'EA analyse les niveaux de support et de résistance pour déterminer les zones stratégiques pour placer des commandes en attente.

Si le prix franchit un certain niveau avec confirmation de la tendance, l'ordre sera exécuté automatiquement.

Le Stop Loss et le Take Profit sont ajustés en fonction de la volatilité et de l'analyse technique pour des résultats optimaux.





La fonction de stop suiveur maximise les profits si le prix évolue comme prévu.





⚙️ Paramètres et réglages personnalisables :

Taille du lot (lot fixe/automatique)

Filtre de spread et de glissement max.

Filtre temporel et sessions de trading

Configuration du stop suiveur et du seuil de rentabilité

Mode stop loss et take profit

🚀 À qui convient l'utilisation de « Wayang EA » ?

✔️ Les traders qui souhaitent profiter des mouvements de tendance et des cassures avec des ordres en attente.

✔️ Les utilisateurs à la recherche d'un EA avec une stratégie disciplinée et une gestion stricte des risques.

✔️ Les traders qui souhaitent un système automatisé sans avoir à surveiller constamment le marché.