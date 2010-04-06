Wayang MT


"Wayang EA": trading inteligente con precisión de tendencia y S/R
🔹 Descripción general
"Wayang EA" es un asesor experto inteligente que combina la estrategia de órdenes pendientes con el análisis de soporte y resistencia y de tendencias para capturar las mejores oportunidades del mercado. Creado con algoritmos que se han probado en diversas condiciones de mercado, este EA es adecuado para operadores que buscan consistencia, flexibilidad y alta precisión en la ejecución de operaciones automatizadas.

📌 Características principales:
✅ Estrategia de órdenes pendientes: coloque stop de compra/stop de venta en puntos estratégicos para capturar rupturas con alta probabilidad.
✅ Trading con soporte y resistencia: utilice áreas críticas como zonas de entrada y salida para aumentar la precisión de la ejecución.
✅ Ejecución basada en tendencias: utilice el análisis de tendencias para garantizar la entrada de acuerdo con la dirección del movimiento de precios dominante.

✅ Gestión inteligente de riesgos: equipado con Stop Loss y Take Profit adaptables para proteger el capital y maximizar las ganancias.
✅ Lote automático y lote fijo: se pueden ajustar al estilo de negociación del usuario.
✅ Trailing Stop y Break Even: permite bloquear las ganancias sin tener que monitorear continuamente el gráfico.
✅ Sin Martingala, sin cuadrícula: este EA prioriza la seguridad del capital sin estrategias agresivas de alto riesgo.
✅ Spread bajo y compatible con ECN: diseñado para funcionar de manera óptima en cuentas con spreads bajos y corredores ECN.

🎯 ¿Cómo funciona "Wayang EA"?
EA analiza los niveles de soporte y resistencia para determinar áreas estratégicas para colocar órdenes pendientes.
Si el precio supera un cierto nivel con la confirmación de la tendencia, la orden se ejecutará automáticamente.
Stop Loss y Take Profit se ajustan en función de la volatilidad y el análisis técnico para obtener resultados óptimos.

La función de trailing stop mantiene las ganancias maximizadas si el precio se mueve como se espera.

⚙️ Parámetros y configuraciones personalizables:
Tamaño de lote (lote fijo/automático)
Filtro de deslizamiento y spread máximo
Filtro de tiempo y sesiones de trading
Configuración de trailing stop y break even
Modo stop loss y take profit
🚀 ¿Quién es apto para usar "Wayang EA"?
✔️ Traders que quieran aprovechar los movimientos de tendencia y las rupturas con órdenes pendientes.
✔️ Usuarios que busquen un EA con una estrategia disciplinada y una gestión estricta del riesgo.
✔️ Traders que quieran un sistema automatizado sin tener que monitorizar constantemente el mercado.

Video Wayang MT
