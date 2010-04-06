



"Wayang EA" — интеллектуальная торговля с точностью тренда и поддержки/сопротивления

🔹 Обзор

"Wayang EA" — это интеллектуальный экспертный советник, который сочетает стратегию отложенных ордеров с анализом поддержки и сопротивления и тренда для использования лучших возможностей на рынке. Созданный на основе алгоритмов, протестированных в различных рыночных условиях, этот советник подходит для трейдеров, которые ищут последовательность, гибкость и высокую точность в автоматизированном исполнении торговли.





📌 Основные характеристики:

✅ Стратегия отложенных ордеров — размещайте стоп-лосс покупки/стоп-спродажи в стратегических точках для захвата прорывов с высокой вероятностью.

✅ Торговля по уровням поддержки и сопротивления — используйте критические области в качестве зон входа и выхода для повышения точности исполнения.

✅ Исполнение на основе тренда — используйте анализ тренда, чтобы обеспечить вход в соответствии с доминирующим направлением движения цены.





✅ Умное управление рисками — оснащен адаптивными стоп-лоссами и тейк-профитами для защиты капитала и максимизации прибыли.





✅ Автоматический лот и фиксированный лот — можно настроить под стиль торговли пользователя.





✅ Трейлинг-стоп и безубыток — позволяет фиксировать прибыль без необходимости постоянного отслеживания графика.





✅ Нет мартингейла, нет сетки — этот советник отдает приоритет безопасности капитала без высокорисковых агрессивных стратегий.





✅ Совместимость с низким спредом и ECN — разработан для оптимальной работы на счетах с низким спредом и брокерами ECN.





🎯 Как работает «Wayang EA»?

Советник анализирует уровни поддержки и сопротивления, чтобы определить стратегические области для размещения отложенных ордеров.

Если цена пробивает определенный уровень с подтверждением тренда, ордер будет исполнен автоматически.

Stop Loss и Take Profit настраиваются на основе волатильности и технического анализа для достижения оптимальных результатов.





Функция трейлинг-стопа позволяет максимизировать прибыль, если цена движется так, как и ожидалось.





⚙️ Настраиваемые параметры и настройки:

Размер лота (фиксированный/автоматический лот)

Максимальный спред и фильтр проскальзывания

Фильтр времени и торговые сессии

Конфигурация трейлинг-стопа и безубыточности

Режим стоп-лосса и тейк-профита

🚀 Кому подходит «Wayang EA»?

✔️ Трейдеры, которые хотят воспользоваться трендовыми движениями и прорывами с помощью отложенных ордеров.

✔️ Пользователи, ищущие советник с дисциплинированной стратегией и строгим управлением рисками.

✔️ Трейдеры, которым нужна автоматизированная система без необходимости постоянного мониторинга рынка.