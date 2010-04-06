Wayang MT


"Wayang EA" — интеллектуальная торговля с точностью тренда и поддержки/сопротивления
🔹 Обзор
"Wayang EA" — это интеллектуальный экспертный советник, который сочетает стратегию отложенных ордеров с анализом поддержки и сопротивления и тренда для использования лучших возможностей на рынке. Созданный на основе алгоритмов, протестированных в различных рыночных условиях, этот советник подходит для трейдеров, которые ищут последовательность, гибкость и высокую точность в автоматизированном исполнении торговли.

📌 Основные характеристики:
✅ Стратегия отложенных ордеров — размещайте стоп-лосс покупки/стоп-спродажи в стратегических точках для захвата прорывов с высокой вероятностью.
✅ Торговля по уровням поддержки и сопротивления — используйте критические области в качестве зон входа и выхода для повышения точности исполнения.
✅ Исполнение на основе тренда — используйте анализ тренда, чтобы обеспечить вход в соответствии с доминирующим направлением движения цены.

✅ Умное управление рисками — оснащен адаптивными стоп-лоссами и тейк-профитами для защиты капитала и максимизации прибыли.

✅ Автоматический лот и фиксированный лот — можно настроить под стиль торговли пользователя.

✅ Трейлинг-стоп и безубыток — позволяет фиксировать прибыль без необходимости постоянного отслеживания графика.

✅ Нет мартингейла, нет сетки — этот советник отдает приоритет безопасности капитала без высокорисковых агрессивных стратегий.

✅ Совместимость с низким спредом и ECN — разработан для оптимальной работы на счетах с низким спредом и брокерами ECN.

🎯 Как работает «Wayang EA»?
Советник анализирует уровни поддержки и сопротивления, чтобы определить стратегические области для размещения отложенных ордеров.
Если цена пробивает определенный уровень с подтверждением тренда, ордер будет исполнен автоматически.
Stop Loss и Take Profit настраиваются на основе волатильности и технического анализа для достижения оптимальных результатов.

Функция трейлинг-стопа позволяет максимизировать прибыль, если цена движется так, как и ожидалось.

⚙️ Настраиваемые параметры и настройки:
Размер лота (фиксированный/автоматический лот)
Максимальный спред и фильтр проскальзывания
Фильтр времени и торговые сессии
Конфигурация трейлинг-стопа и безубыточности
Режим стоп-лосса и тейк-профита
🚀 Кому подходит «Wayang EA»?
✔️ Трейдеры, которые хотят воспользоваться трендовыми движениями и прорывами с помощью отложенных ордеров.
✔️ Пользователи, ищущие советник с дисциплинированной стратегией и строгим управлением рисками.
✔️ Трейдеры, которым нужна автоматизированная система без необходимости постоянного мониторинга рынка.

