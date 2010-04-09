Boleta RTrader

Boleta RTrader - A Boleta Mais Completa para MetaTrader 5

A ferramenta definitiva para traders que buscam precisão, agilidade e controle total sobre suas operações no MetaTrader 5.

---

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES:

📈 EXECUÇÃO DE ORDENS

**Compra e Venda Instantâneas**: Execute ordens a mercado com um único clique

**Ordens Pendentes via Teclado**: Use Shift + Clique para compra Limit, Alt + Clique para venda Limit, e combinações para Stop orders

**Modo OCO (One Cancels Other)**: Configure ordens onde uma cancela automaticamente a outra quando executada

**Modo Preço Médio**: Cálculo automático de volume para ajustar o preço médio de suas posições


🎯 ARRASTO DE ORDENS (DRAG ORDERS)

**Arraste Stop Loss e Take Profit**: Arraste diretamente no gráfico para ajustar SL/TP em tempo real

**Arraste Ordens Pendentes**: Mova ordens Limit e Stop arrastando no gráfico

**Atualização Visual Instantânea**: Veja as mudanças de preço em tempo real enquanto arrasta

**Suporte a Volumes Parciais**: Configure diferentes volumes para SL e TP na mesma posição


📊 GESTÃO AUTOMÁTICA

**Trailing Stop Automático**: Configure distância e passo mínimo para proteger lucros automaticamente

**Break Even Automático**: Ative o break even quando a posição atingir um lucro específico

**Fechamento Parcial**: Feche 25%, 50% ou uma porcentagem customizada da posição com um clique


💰 GESTÃO DE VOLUME

**Modificação de Volume**: Ajuste o volume das posições diretamente na interface

**Volumes Parciais para SL/TP**: Defina volumes diferentes para Stop Loss e Take Profit na mesma operação

**Visualização de Volume em Tempo Real**: Veja o volume atual e o volume programado para cada ordem


🛡️ CONTROLE DE RISCO

**Limite de Risco por Operação**: Configure porcentagem máxima de risco por trade

**Bloqueio Automático**: Sistema bloqueia ordens que excedem o limite de risco configurado

**Alertas Sonoros**: Notificações quando o risco é excedido

**Painel de Risco Visual**: Monitore risco por operação, risco total e limite configurado


📱 INTERFACE INTUITIVA

**Boleta Flutuante**: Interface moderna e customizável que pode ser minimizada ou expandida

**Visualização de Posições no Gráfico**: Veja todas suas posições abertas diretamente no gráfico com cores diferenciadas

**Informações em Tempo Real**:

Preço Ask e Bid atualizados

- Spread em tempo real

- P&L total de todas as posições

- Contador de posições e ordens abertas

- Balance e Equity da conta

- Status de trading e conexão


🎨 PERSONALIZAÇÃO

**Cores Customizáveis**: Personalize cores de compra, venda e fundo

**Escala Ajustável**: Redimensione a interface para seu conforto (0.5x a 1.5x)

**Idioma**: Interface em Português ou Inglês

**Sons Personalizáveis**: Configure sons para execução de ordens, fechamento de posições e alertas de risco


🔧 FUNÇÕES AVANÇADAS

**Linha de Preço Médio**: Visualize o preço médio ponderado de todas suas posições no gráfico

**Cancelamento Inteligente**: Cancele todas as ordens pendentes ou remova SL/TP com um clique

**Fechamento Total**: Feche todas as posições abertas instantaneamente

**Inversão de Posições**: Inverta todas as posições mantendo volumes parciais e distâncias de SL/TP

**Botão Cancelar e Zerar Tudo**: Ação rápida para limpar todas as ordens e posições


📍 VISUALIZAÇÃO NO GRÁFICO

**Retângulos de Posições**: Cada posição é exibida como um retângulo colorido no gráfico

**Linhas de SL/TP**: Linhas visuais para Stop Loss (vermelha) e Take Profit (verde)

**Botões de Fechamento Rápido**: Botão X em cada posição para fechamento instantâneo

**Campos de Volume Editáveis**: Edite volumes parciais diretamente no gráfico

**Indicadores de P&L**: Veja o lucro/prejuízo de cada posição em tempo real


RECURSOS ADICIONAIS

**Sistema de Sons**

- Som de confirmação ao executar ordem

- Som ao fechar posição

- Alerta sonoro quando risco é excedido

**Monitoramento Automático** Sistema monitora execução de TP/SL com volumes parciais

**Limpeza Automática** Remove linhas e objetos gráficos de ordens finalizadas automaticamente

**Reposicionamento Inteligente** Interface se ajusta automaticamente quando o gráfico é redimensionado


🚀 POR QUE ESCOLHER O BOLETARTRADER?

✅ **Agilidade**: Execute operações complexas com poucos cliques

✅ **Precisão**: Controle total sobre cada aspecto da operação

✅ **Segurança**: Sistema de controle de risco integrado

✅ **Profissionalismo**: Interface moderna e intuitiva

✅ **Flexibilidade**: Funciona com qualquer estratégia de trading

✅ **Performance**: Código otimizado para máxima velocidade


#Tags: Painel de negociação, Gestor de negociação, Assistente de negociação, Gestão de risco, Gestão de ordens, Trailing stop, Ponto de equilíbrio, Fecho parcial, Negociação manual, Stop-loss virtual, Take-profit virtual, Stop -loss invisível, Invisível Take-Profit, Gestão de risco, Proteção contra levantamento, Proteção de conta, Rebaixamento máximo, Grelha de ordens, Boleta de ordens, Chart Tranding.





