Boleta RTrader
- Utilità
- Rubens Pergentino Da Silva
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Boleta RTrader - A Boleta Mais Completa para MetaTrader 5
A ferramenta definitiva para traders que buscam precisão, agilidade e controle total sobre suas operações no MetaTrader 5.
---
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES:
📈 EXECUÇÃO DE ORDENS
**Compra e Venda Instantâneas**: Execute ordens a mercado com um único clique
**Ordens Pendentes via Teclado**: Use Shift + Clique para compra Limit, Alt + Clique para venda Limit, e combinações para Stop orders
**Modo OCO (One Cancels Other)**: Configure ordens onde uma cancela automaticamente a outra quando executada
**Modo Preço Médio**: Cálculo automático de volume para ajustar o preço médio de suas posições
🎯 ARRASTO DE ORDENS (DRAG ORDERS)
**Arraste Stop Loss e Take Profit**: Arraste diretamente no gráfico para ajustar SL/TP em tempo real
**Arraste Ordens Pendentes**: Mova ordens Limit e Stop arrastando no gráfico
**Atualização Visual Instantânea**: Veja as mudanças de preço em tempo real enquanto arrasta
**Suporte a Volumes Parciais**: Configure diferentes volumes para SL e TP na mesma posição
📊 GESTÃO AUTOMÁTICA
**Trailing Stop Automático**: Configure distância e passo mínimo para proteger lucros automaticamente
**Break Even Automático**: Ative o break even quando a posição atingir um lucro específico
**Fechamento Parcial**: Feche 25%, 50% ou uma porcentagem customizada da posição com um clique
💰 GESTÃO DE VOLUME
**Modificação de Volume**: Ajuste o volume das posições diretamente na interface
**Volumes Parciais para SL/TP**: Defina volumes diferentes para Stop Loss e Take Profit na mesma operação
**Visualização de Volume em Tempo Real**: Veja o volume atual e o volume programado para cada ordem
🛡️ CONTROLE DE RISCO
**Limite de Risco por Operação**: Configure porcentagem máxima de risco por trade
**Bloqueio Automático**: Sistema bloqueia ordens que excedem o limite de risco configurado
**Alertas Sonoros**: Notificações quando o risco é excedido
**Painel de Risco Visual**: Monitore risco por operação, risco total e limite configurado
📱 INTERFACE INTUITIVA
**Boleta Flutuante**: Interface moderna e customizável que pode ser minimizada ou expandida
**Visualização de Posições no Gráfico**: Veja todas suas posições abertas diretamente no gráfico com cores diferenciadas
**Informações em Tempo Real**:
- Preço Ask e Bid atualizados
- Spread em tempo real
- P&L total de todas as posições
- Contador de posições e ordens abertas
- Balance e Equity da conta
- Status de trading e conexão
🎨 PERSONALIZAÇÃO
**Cores Customizáveis**: Personalize cores de compra, venda e fundo
**Escala Ajustável**: Redimensione a interface para seu conforto (0.5x a 1.5x)
**Idioma**: Interface em Português ou Inglês
**Sons Personalizáveis**: Configure sons para execução de ordens, fechamento de posições e alertas de risco
🔧 FUNÇÕES AVANÇADAS
**Linha de Preço Médio**: Visualize o preço médio ponderado de todas suas posições no gráfico
**Cancelamento Inteligente**: Cancele todas as ordens pendentes ou remova SL/TP com um clique
**Fechamento Total**: Feche todas as posições abertas instantaneamente
**Inversão de Posições**: Inverta todas as posições mantendo volumes parciais e distâncias de SL/TP
**Botão Cancelar e Zerar Tudo**: Ação rápida para limpar todas as ordens e posições
📍 VISUALIZAÇÃO NO GRÁFICO
**Retângulos de Posições**: Cada posição é exibida como um retângulo colorido no gráfico
**Linhas de SL/TP**: Linhas visuais para Stop Loss (vermelha) e Take Profit (verde)
**Botões de Fechamento Rápido**: Botão X em cada posição para fechamento instantâneo
**Campos de Volume Editáveis**: Edite volumes parciais diretamente no gráfico
**Indicadores de P&L**: Veja o lucro/prejuízo de cada posição em tempo real
RECURSOS ADICIONAIS
**Sistema de Sons**
- Som de confirmação ao executar ordem
- Som ao fechar posição
- Alerta sonoro quando risco é excedido
**Monitoramento Automático** Sistema monitora execução de TP/SL com volumes parciais
**Limpeza Automática** Remove linhas e objetos gráficos de ordens finalizadas automaticamente
**Reposicionamento Inteligente** Interface se ajusta automaticamente quando o gráfico é redimensionado
🚀 POR QUE ESCOLHER O BOLETARTRADER?
✅ **Agilidade**: Execute operações complexas com poucos cliques
✅ **Precisão**: Controle total sobre cada aspecto da operação
✅ **Segurança**: Sistema de controle de risco integrado
✅ **Profissionalismo**: Interface moderna e intuitiva
✅ **Flexibilidade**: Funciona com qualquer estratégia de trading
✅ **Performance**: Código otimizado para máxima velocidade
#Tags: Painel de negociação, Gestor de negociação, Assistente de negociação, Gestão de risco, Gestão de ordens, Trailing stop, Ponto de equilíbrio, Fecho parcial, Negociação manual, Stop-loss virtual, Take-profit virtual, Stop -loss invisível, Invisível Take-Profit, Gestão de risco, Proteção contra levantamento, Proteção de conta, Rebaixamento máximo, Grelha de ordens, Boleta de ordens, Chart Tranding.