Bu İndikatör Neleri YAPMAZ

Dönüşleri Gerçekleşmeden Önce Yakalayın

Bu bir al/sat sinyal üreteci değildir. Size işlemlere ne zaman gireceğinizi veya ne zaman çıkacağınızı otomatik olarak söylemez.

Bu İndikatör Neleri Yapar

Early Reversal Detector, fiyat davranışındaki değişimleri tespit ederek optimum giriş noktalarını hassas bir şekilde belirler.

Nasıl Çalışır

İndikatör, ana grafiğinizdeki fiyat mumlarına benzeyen mumları ayrı bir panelde oluşturur - ancak önemli bir farkla:

Normal grafik mumları her tick hareketiyle oluşur.

Early Reversal Detector mumları yalnızca fiyat belirlediğiniz eşik miktarı kadar sıçradığında oluşur.

Örneğin: EURUSD paritesinde eşiği "5" olarak ayarlarsanız, indikatör yalnızca fiyat tickler arasında 0.00005 veya daha fazla hareket ettiğinde bir tick kaydeder. Daha küçük hareketler tamamen filtrelenir.

Bu neden önemli?

Gürültüyü filtreleyerek ve yalnızca önemli fiyat hareketlerine odaklanarak, fiyat hareketinin arkasındaki gerçek baskıyı görebilirsiniz. Bu, çoğu trader'ın kaçırdığı kritik bir şeyi ortaya çıkarır:

Mevcut trende karşı önemli bir hacim girse bile, fiyat genellikle dönmeden önce orijinal yönde 1-2 bar daha hareket etmeye devam eder.

Early Reversal Detector bu değişimi, ana grafiğinizde gerçek dönüş gerçekleşmeden yaklaşık 1-2 bar ÖNCE yakalar.

Bu İndikatörün Arkasındaki Hikaye

Bu indikatörü başlangıçta Forex piyasalarında yüksek hacimli işlemleri tespit etmek için geliştirdim (çünkü Forex'te Vadeli İşlem piyasalarında bulunan hacim verileri yoktur). Ancak kalp ilacı araştırması sırasında keşfedilen Viagra gibi, çok daha değerli bir şey keşfettim:

Bu indikatör dönüş noktalarını yakalamada olağanüstü etkilidir.

Son iki yıldır onu yalnızca bu amaç için kullanıyorum. Bu aracı kullanmanın birçok yolunu keşfedecek olsanız da, dönüş tespiti gerçekten parladığı alandır - öyle ki diğer uygulamalar yanında sönük kalır.

Nasıl Kullanılır

İndikatör iki güçlü giriş stratejisi sunar:

Strateji 1: Muhafazakar Yaklaşım (Çift Onay)

Ana grafiğinizdeki price action'da potansiyel dönüş formasyonları görene kadar bekleyin Kritik Adım: Ana grafikte fiyat dönüyor gibi görünse bile, indikatör paneli hala aşağı yönlü hareket gösteriyorsa, baskı henüz değişmemiştir - dışarıda kalın İndikatör panelinin kendisinde uygun bir dönüş formasyonu arayın - bu bir doji ve ardından 2 yükseliş mumu veya herhangi bir klasik price action dönüş sinyali olabilir Yalnızca HER İKİ panel de dönüşü onayladığında girin

Bu yaklaşım size maksimum güvenle en yüksek olasılıklı kurulumları verir.

Strateji 2: Agresif Yaklaşım (Erken Giriş)

İndikatör panelini dönüş sinyalleri için izleyin İndikatör panelinde bir dönüş formasyonu görürseniz AMA ana grafik henüz dönmemişse, fiyatı mutlak dipte yakalamak için hemen girebilirsiniz Bu işe yarar çünkü indikatör genellikle ana grafikte görünmeden 1-2 bar ÖNCE dönüşü sinyallendirir

Bu neden işe yarar? İndikatör, normal price action'da belirgin hale gelmeden önce fiyat davranışındaki temel değişimi - baskı kaymasını - tespit eder.

Her iki strateji de size sıkı stop-loss'larla inanılmaz güven verir. Baskının değiştiği kesin noktada girdiğiniz için, stop'larınız geleneksel girişlerden çok daha sıkı olabilir. Daha sıkı stop'lar, uygun risk yönetimini sürdürürken daha büyük pozisyon büyüklükleriyle işlem yapabileceğiniz anlamına gelir.

Ayarlar Kılavuzu

İndikatör iki filtreleme modu sunar:

Manuel Eşik (İleri Düzey Kullanıcılar)

threshold : Belirli bir puan değeri girin (örn., 0.00005 hareket için 5)

: Belirli bir puan değeri girin (örn., 0.00005 hareket için 5) 0'ın üzerinde ayarlandığında, bu Otomatik Filtreyi geçersiz kılar

Size hassasiyet üzerinde doğrudan kontrol sağlar

Otomatik Filtre (Çoğu Kullanıcı İçin Önerilir)

Manuel Eşik = 0 olduğunda, indikatör son fiyat davranışına göre optimal eşikleri otomatik olarak hesaplar.

Dört Filtre Seviyesi:

Whale (Balina) : Yalnızca aşırı fiyat sıçramaları (en güçlü filtre) - Büyük dönüşleri yakalamak için en iyisi

: Yalnızca aşırı fiyat sıçramaları (en güçlü filtre) - Büyük dönüşleri yakalamak için en iyisi Tsunami : Büyük hareketler (güçlü filtre) - Önemli hareketler için dengeli yaklaşım

: Büyük hareketler (güçlü filtre) - Önemli hareketler için dengeli yaklaşım Wave (Dalga) : Orta düzey değişimler (varsayılan) - İyi genel hassasiyet

: Orta düzey değişimler (varsayılan) - İyi genel hassasiyet Whisper (Fısıltı): Küçük hareketler (en hassas) - İnce kaymaları yakalar

Görüntü Ayarları

Mum renklerini özelleştirin (Nötr/Yükseliş/Düşüş)

max_bar_to_look_back: Görüntülenecek geçmiş bar sayısı (varsayılan: 100)

Profesyonel İpucu: "Wave" otomatik filtresiyle başlayın. Çok fazla sinyal alıyorsanız "Tsunami" veya "Whale"e ayarlayın, dönüşleri kaçırıyorsanız "Whisper"a ayarlayın.

Önemli Notlar: