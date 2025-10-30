Ce que Cet Indicateur NE Fait PAS

Capturez les Retournements Avant qu'ils ne se Produisent

Ce n'est pas un générateur de signaux d'achat/vente. Il ne vous dit pas automatiquement quand entrer ou sortir des transactions.

Ce que Cet Indicateur Fait

Early Reversal Detector identifie les changements dans le comportement des prix pour déterminer avec précision les points d'entrée optimaux.

Comment Ça Marche

L'indicateur crée des bougies dans un panneau séparé qui ressemblent aux bougies de prix sur votre graphique principal - mais avec une différence cruciale :

Les bougies du graphique régulier se forment à chaque mouvement de tick.

Les bougies d'Early Reversal Detector ne se forment que lorsque le prix saute du montant de seuil que vous spécifiez.

Par exemple : Si vous définissez le seuil à "5" sur EURUSD, l'indicateur n'enregistre un tick que lorsque le prix se déplace de 0,00005 ou plus entre les ticks. Les mouvements plus petits sont complètement filtrés.

Pourquoi est-ce important ?

En filtrant le bruit et en se concentrant uniquement sur les mouvements de prix significatifs, vous pouvez voir la vraie pression derrière l'action des prix. Cela révèle quelque chose de critique que la plupart des traders manquent :

Même lorsqu'un volume substantiel entre contre la tendance actuelle, le prix continue souvent dans la direction d'origine pendant 1 à 2 barres supplémentaires avant de s'inverser.

Early Reversal Detector capture ce changement environ 1 à 2 barres AVANT que le retournement réel ne se produise sur votre graphique principal.

L'Histoire Derrière Cet Indicateur

J'ai initialement développé cet indicateur pour identifier les transactions à volume élevé sur les marchés Forex (puisque le Forex manque des données de volume disponibles sur les marchés à terme). Mais comme le Viagra découvert lors de recherches sur des médicaments cardiaques, j'ai découvert quelque chose de bien plus précieux :

Cet indicateur est extraordinairement efficace pour capturer les points de retournement.

Depuis deux ans, je l'utilise exclusivement à cette fin. Bien que vous découvrirez plusieurs façons d'utiliser cet outil, la détection de retournement est là où il brille vraiment - à tel point que les autres applications pâlissent en comparaison.

Comment l'Utiliser

L'indicateur offre deux stratégies d'entrée puissantes :

Stratégie 1 : Approche Conservative (Double Confirmation)

Attendez de voir des modèles de retournement potentiels dans l'action des prix sur votre graphique principal Étape Critique : Même si le prix semble s'inverser sur le graphique principal, si le panneau de l'indicateur montre toujours un mouvement descendant, la pression n'a pas encore changé - restez en dehors Recherchez un modèle de retournement approprié dans le panneau de l'indicateur lui-même - cela pourrait être un doji suivi de 2 bougies haussières, ou tout signal classique de retournement de price action N'entrez que lorsque LES DEUX panneaux confirment le retournement

Cette approche vous donne les configurations de probabilité la plus élevée avec une confiance maximale.

Stratégie 2 : Approche Agressive (Entrée Anticipée)

Surveillez le panneau de l'indicateur pour les signaux de retournement Si vous voyez un modèle de retournement dans le panneau de l'indicateur MAIS que le graphique principal ne s'est pas encore inversé, vous pouvez entrer immédiatement pour capturer le prix au fond absolu Cela fonctionne parce que l'indicateur signale souvent le retournement 1 à 2 barres AVANT qu'il n'apparaisse sur le graphique principal

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? L'indicateur détecte le changement fondamental dans le comportement des prix - le changement de pression - avant qu'il ne devienne évident dans l'action des prix régulière.

Les deux stratégies vous donnent une confiance incroyable avec des stop-loss serrés. Comme vous entrez au point précis où la pression change, vos stops peuvent être beaucoup plus serrés que les entrées traditionnelles. Des stops plus serrés signifient que vous pouvez trader avec des tailles de position plus importantes tout en maintenant une gestion des risques appropriée.

Guide des Paramètres

L'indicateur offre deux modes de filtrage :

Seuil Manuel (Utilisateurs Avancés)

threshold : Entrez une valeur de point spécifique (par ex., 5 pour un mouvement de 0,00005)

: Entrez une valeur de point spécifique (par ex., 5 pour un mouvement de 0,00005) Lorsqu'il est défini au-dessus de 0, cela remplace le Filtre Automatique

Vous donne un contrôle direct sur la sensibilité

Filtre Automatique (Recommandé pour la Plupart des Utilisateurs)

Lorsque le Seuil Manuel = 0, l'indicateur calcule automatiquement les seuils optimaux en fonction du comportement récent des prix.

Quatre Niveaux de Filtre :

Whale (Baleine) : Seulement les sauts de prix extrêmes (filtre le plus fort) - Meilleur pour capturer les retournements majeurs

: Seulement les sauts de prix extrêmes (filtre le plus fort) - Meilleur pour capturer les retournements majeurs Tsunami : Grands mouvements (filtre fort) - Approche équilibrée pour les mouvements significatifs

: Grands mouvements (filtre fort) - Approche équilibrée pour les mouvements significatifs Wave (Vague) : Changements modérés (par défaut) - Bonne sensibilité générale

: Changements modérés (par défaut) - Bonne sensibilité générale Whisper (Chuchotement) : Petits mouvements (le plus sensible) - Capture les changements subtils

Paramètres d'Affichage

Personnalisez les couleurs des bougies (Neutre/Haussier/Baissier)

max_bar_to_look_back : Nombre de barres historiques à afficher (par défaut : 100)

Conseil Pro : Commencez avec le filtre automatique "Wave". Ajustez à "Tsunami" ou "Whale" si vous recevez trop de signaux, ou à "Whisper" si vous manquez des retournements.

Notes Importantes :