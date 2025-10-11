Box Levels Pro

BoxLevels Pro — Range del giorno precedente & Breakout

BoxLevels Pro traccia automaticamente il box del giorno precedente (High/Low) con una midline e le etichette, poi rileva i breakout nella sessione successiva con frecce direzionali. È uno strumento pulito e veloce per strategie di range, breakout e mean-reversion su FX, indici, metalli e CFD.

Perché funziona

Il range di ieri spesso agisce da zona di liquidità chiave. La prima rottura pulita nella sessione successiva può generare volatilità direzionale — BoxLevels Pro evidenzia questi momenti e filtra i breakout deboli con regole di distanza.

Caratteristiche principali

Box del giorno precedente: High, Low e Midline visualizzati come un box ombreggiato.

Frecce di breakout nella sessione successiva: segnali dopo N chiusure consecutive oltre High/Low.

Filtri di distanza: distanza minima dal livello tramite modalità Auto / Points / Pips / % del range (+ opzione floor in punti) per ridurre falsi breakout.

Inizio sessione (UTC): totalmente configurabile per allinearsi alla sessione di mercato.

Etichette: valori H / L / MID stampati vicino al box per riferimento veloce.

Stile personalizzabile: colori, bordi, riempimenti, stili di linea, dimensione e offset delle frecce.

Leggero: niente buffer o meccanismi di repaint — disegna i livelli storici in modo consistente.

Input (panoramica)

Stile & Colori: bordo, spessore, stile, riempimento, disegno in background, prefisso.

Midline: colore, spessore, stile.

Etichette: colori di High / Low / Mid, dimensione font, posizione rispetto al bordo destro.

DaysBack: numero di box storici da mostrare.

Session Start (UTC): ora e minuti per definire il giorno di trading.

Breakout: abilitare/disabilitare frecce, ConsecutiveBars, dimensione e offset frecce.

Modalità distanza minima: Auto / Points / Pips / %Range + MinDistanceValue e PointsFloor.

Debug: output diagnostico opzionale.

Come funziona

Definisci l’inizio della sessione in UTC (es. 00:00 per un box giornaliero classico). L’indicatore costruisce il range del giorno precedente [High–Low] e la Midline. Nella sola sessione successiva, esegue la scansione per chiusure consecutive oltre High o Low. Se è soddisfatta la regola della distanza minima, viene disegnata una freccia (su / giù) nella zona del breakout.

Usi pratici

Ingressi su breakout al primo movimento netto oltre il range di ieri.

Setup di fade / ritracciamento su rotture fallite (da usare con filtri aggiuntivi).

Mappatura della sessione per allineare i livelli con aperture di Asia / Londra / NY.

Consigli

Inizia con ConsecutiveBars = 2 o 3 per avere breakout di qualità migliore.

Su FX, la modalità AUTO utilizza pips ; su indici/metalli utilizza % del range .

Combina con un filtro di trend (MA / bias di timeframe superiore) o filtro di volatilità (ATR) per raffinare le entrate.

Note

È uno strumento di analisi; non esegue operazioni e non è un fornitore di segnali autonomo.

Gli offset storici da cambio di ora legale non sono ricostruiti; l’offset server–UTC viene preso al runtime.

Compatibilità: MetaTrader 5, qualsiasi simbolo / timeframe.

Ideale per: mappatura intraday su M1–M15, utile anche su timeframe maggiori per contesto.

Porta struttura alle tue sessioni e concentrati sui breakout che contano — BoxLevels Pro.