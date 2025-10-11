Box Levels Pro

BoxLevels Pro — Plage du jour précédent & cassures
BoxLevels Pro trace automatiquement la boîte du jour précédent (Haut/Bas) avec ligne médiane et étiquettes, puis détecte les cassures de la session suivante avec des flèches directionnelles. Outil rapide et fluide pour les stratégies de range, breakout et retour à la moyenne.

Pourquoi cela fonctionne
La plage d’hier agit souvent comme une zone de liquidité clé. La première cassure nette dans la session suivante peut déclencher de la volatilité directionnelle — BoxLevels Pro met ces moments en évidence et filtre les fausses cassures selon des règles de distance.

Caractéristiques principales

  • Boîte du jour précédent : Haut, Bas et ligne médiane en zone ombrée.

  • Flèches de cassure : signal après N clôtures consécutives au-delà du High/Low.

  • Filtres de distance : Auto / Points / Pips / %Range (+ seuil minimal optionnel).

  • Début de session (UTC) : totalement configurable.

  • Étiquettes : valeurs H / L / MID proches de la boîte.

  • Style personnalisable : couleurs, bordures, remplissage, lignes, taille et décalage des flèches.

  • Léger : aucun buffer, pas de repaint.

Compatibilité : MetaTrader 5, tous symboles et unités de temps.
Idéal pour : M1–M15 intraday, utile aussi sur TF supérieurs.


Plus de l'auteur
Gold Grid Evo
Emanuele Miano
Experts
OFFRE DE LANCEMENT : Nombre très limité d’exemplaires au prix actuel ! Prix final : 799 $ Le prix augmente de 50 $ toutes les 24 heures . GOLD GRID EVO – Trading en Grille Avancé pour XAU/USD GOLD GRID EVO est un Expert Advisor avancé conçu pour les traders souhaitant opérer sur l’or (XAU/USD) avec une stratégie intelligente et dynamique , sans passer des heures devant les graphiques. Il associe la puissance du grid trading à une gestion moderne du risque et des outils de protection du ca
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis