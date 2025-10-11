Box Levels Pro

BoxLevels Pro — Plage du jour précédent & cassures

BoxLevels Pro trace automatiquement la boîte du jour précédent (Haut/Bas) avec ligne médiane et étiquettes, puis détecte les cassures de la session suivante avec des flèches directionnelles. Outil rapide et fluide pour les stratégies de range, breakout et retour à la moyenne.

Pourquoi cela fonctionne

La plage d’hier agit souvent comme une zone de liquidité clé. La première cassure nette dans la session suivante peut déclencher de la volatilité directionnelle — BoxLevels Pro met ces moments en évidence et filtre les fausses cassures selon des règles de distance.

Caractéristiques principales

Boîte du jour précédent : Haut, Bas et ligne médiane en zone ombrée.

Flèches de cassure : signal après N clôtures consécutives au-delà du High/Low.

Filtres de distance : Auto / Points / Pips / %Range (+ seuil minimal optionnel).

Début de session (UTC) : totalement configurable.

Étiquettes : valeurs H / L / MID proches de la boîte.

Style personnalisable : couleurs, bordures, remplissage, lignes, taille et décalage des flèches.

Léger : aucun buffer, pas de repaint.

Compatibilité : MetaTrader 5, tous symboles et unités de temps.

Idéal pour : M1–M15 intraday, utile aussi sur TF supérieurs.