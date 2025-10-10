Momentum_Detector è un potente indicatore tecnico progettato per identificare picchi di momentum in tempo reale sul mercato combinando pressione del volume, espansione della barra e convalida intelligente dei filtri.



Rileva quando acquirenti o venditori forti entrano nel mercato e conferma tali movimenti attraverso molteplici condizioni come la direzione del trend, l'espansione della volatilità e la struttura di breakout.



Questo indicatore aiuta i trader a individuare tempestivamente i veri cambiamenti di momentum, rendendolo adatto per scalping, trading intraday e swing trading.



L'indicatore valuta ogni barra utilizzando due componenti principali del momentum:



Rilevamento dell'aumento di volume



Calcola il volume medio del tick su un periodo definito (LengthVolume).



Rileva il momentum quando il volume della barra corrente supera un multiplo di questa media (VolumeMultiplier).



Analisi dell'espansione della barra



Misura l'intervallo medio della barra (Alto-Basso) su un dato periodo (LengthBarSize).



Rileva il momentum quando la dimensione della barra corrente supera il multiplo definito (BarSizeMultiplier).



Un segnale di momentum viene confermato quando vengono soddisfatte sia le condizioni di volume che quelle di dimensione della barra.



Momentum rialzista → Freccia su (verde)



Momentum ribassista → Freccia giù (rossa)



Momentum neutro → Punto giallo



Prima che un segnale venga confermato, il sistema applica facoltativamente una serie di filtri per garantire l'allineamento con il contesto di mercato:



Filtro di tendenza: conferma i segnali solo se allineati con la direzione della media mobile.



Filtro di breakout: rileva i segnali durante le rotture di prezzo dei massimi/minimi recenti.



Filtro di volatilità: conferma che il valore ATR attuale supera la sua media recente.



Filtro di concetto di livello: convalida se i segnali si verificano intorno a zone strutturali o di supporto/resistenza significative.



Un pannello informativo mostra l'ultimo segnale rilevato, lo stato del trend e le statistiche rilevanti per una rapida consultazione. Caratteristiche



Rilevamento in tempo reale del vero momentum di mercato



Combina volume e volatilità per confermare la forza



Filtri multistrato per ridurre i falsi segnali



Funziona su tutti i timeframe e simboli



Visualizzazione e parametri personalizzabili



Leggero e ottimizzato per un carico minimo sulla CPU



Parametri di input

Impostazioni Momentum



LengthVolume — Numero di barre utilizzate per calcolare il volume medio del tick.



VolumeMultiplier — Soglia moltiplicatrice per confermare un'impennata di volume (ad esempio, 1,5 = 150% sopra la media).



LengthBarSize — Numero di barre utilizzate per calcolare l'intervallo medio delle barre (Alto-Basso).



BarSizeMultiplier — Soglia moltiplicatrice per confermare l'espansione delle barre.



ShowUnfilteredMomentum — Se impostato su true, mostra tutte le barre del momentum anche se i filtri falliscono (per studio/analisi).



Impostazioni filtro



UseTrendFilter — Abilita o disabilita il filtro di tendenza.



UseBreakoutFilter — Abilita o disabilita la conferma del breakout.



UseVolatilityFilter — Abilita o disabilita la conferma basata sulla volatilità.



UseLevelConceptFilter — Abilita o disabilita la convalida strutturale o S/R.



LevelConcept — Selettore di modalità: 0 = Struttura di mercato, 1 = Supporto/Resistenza.



Filtro Trend



TrendMALength — Periodo per la media mobile utilizzata nella convalida del trend.



MAType — 0 = EMA, 1 = SMA.



RequireTrendAlignment — Se vero, accetta segnali solo nella direzione del trend.



MAColor — Colore della linea della media mobile visualizzata sul grafico.



Filtro Breakout



BreakoutLookback — Numero di barre da controllare per massimi/minimi recenti.



BreakoutThreshold — Sensibilità per la conferma dei breakout (percentuale del range).



Filtro Volatilità



ATRLength — Periodo utilizzato per calcolare l'Average True Range.



ATRMultiplier — Definisce di quanto l'ATR deve espandersi per confermare un momentum basato sulla volatilità.



Impostazioni di visualizzazione



ShowSignalTable — Visualizza il pannello informativo sul grafico.



TableTextSize — Dimensione del carattere del testo nel pannello informativo.



PanelBackground — Colore di sfondo del pannello informativo.



PanelBorder — Colore del bordo del pannello.



TextColor — Colore del testo per tutti gli elementi visualizzati.



Visualizzazione



Freccia su — Barra del momentum rialzista (confermata dai filtri)



Freccia giù — Barra del momentum ribassista (confermata dai filtri)



Punto — Momentum neutro (candela indecisa ma attiva)



Linea grigia — Linea di tendenza della media mobile



Panel — Visualizza i dati del segnale e lo stato del trend



Utilizzo consigliato



Funziona al meglio su grafici da 15 minuti a 4 ore per il rilevamento del momentum.



Da utilizzare in combinazione con le strategie Smart Money Concepts (SMC) o Liquidity sweep.



Da utilizzare con filtri Trend + Breakout per segnali di continuazione più forti.



Disattiva i filtri per visualizzare gli impulsi di mercato grezzi per le configurazioni di scalping.



Note



Compatibile con qualsiasi simbolo e timeframe.



Non ridisegna: tutti i segnali vengono confermati alla chiusura della barra.



Può essere integrato negli Expert Advisor per la conferma automatica del trading.



Riepilogo



Momentum_Detector è uno strumento completo di riconoscimento del momentum che unisce price action, volume e volatilità in un unico quadro visivo chiaro.

Aiuta i trader a identificare la vera forza direzionale dietro ogni movimento e a filtrare il rumore di mercato.

