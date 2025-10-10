Momentum_Detector est un puissant indicateur technique conçu pour identifier les poussées de momentum en temps réel sur le marché en combinant pression volumique, expansion de la barre et validation de filtres intelligents.



Il détecte l'entrée d'acheteurs ou de vendeurs importants sur le marché et confirme ces mouvements grâce à de multiples conditions telles que la direction de la tendance, l'expansion de la volatilité et la structure de cassure.



Cet indicateur aide les traders à identifier rapidement les véritables changements de momentum, ce qui le rend idéal pour le scalping, le trading intraday et le swing trading.



L'indicateur évalue chaque barre à l'aide de deux composantes de momentum principales :



Détection des poussées de volume



Calcul du volume moyen des ticks sur une période définie (LengthVolume).



Détecte le momentum lorsque le volume de la barre actuelle dépasse un multiple de cette moyenne (VolumeMultiplier).



Analyse de l'expansion de la barre



Mesure la plage moyenne de la barre (haut-bas) sur une période donnée (LengthBarSize).



Détecte le momentum lorsque la taille de la barre actuelle dépasse le multiple défini (BarSizeMultiplier).



Un signal de momentum est confirmé lorsque les conditions de volume et de taille de barre sont remplies.



Momentum haussier → Flèche vers le haut (verte)



Momentum baissier → Flèche vers le bas (rouge)



Momentum neutre → Point jaune



Avant la confirmation d'un signal, le système applique éventuellement une série de filtres pour garantir l'alignement avec le contexte de marché :



Filtre de tendance : Confirme les signaux uniquement lorsqu'ils sont alignés avec la direction de la moyenne mobile.



Filtre de cassure : Détecte les signaux lors des cassures de prix des plus hauts/plus bas récents.



Filtre de volatilité : Confirme que la valeur actuelle de l'ATR dépasse sa moyenne récente.



Filtre de concept de niveau : Valide si des signaux se produisent autour de zones structurelles ou de support/résistance significatives.



Un panneau d'information affiche le dernier signal détecté, l'état de la tendance et les statistiques pertinentes pour une consultation rapide.

Fonctionnalités



Détection en temps réel de la dynamique réelle du marché



Combine volume et volatilité pour confirmer la force du marché



Filtres multicouches pour réduire les faux signaux



Fonctionne sur tous les intervalles de temps et symboles



Visualisation et paramètres personnalisables



Léger et optimisé pour une charge CPU minimale



Paramètres d'entrée

Paramètres de momentum



LengthVolume — Nombre de barres utilisées pour calculer le volume moyen des ticks.



VolumeMultiplier — Seuil multiplicateur pour confirmer une hausse de volume (par exemple, 1,5 = 150 % au-dessus de la moyenne).



LengthBarSize — Nombre de barres utilisées pour calculer la plage moyenne des barres (haut–bas).



BarSizeMultiplier — Seuil multiplicateur pour confirmer l'expansion des barres.



ShowUnfilteredMomentum — Si la valeur est définie sur « true », toutes les barres de momentum s'affichent même en cas d'échec des filtres (pour étude/analyse).



Paramètres de filtre



UseTrendFilter — Active ou désactive le filtre de tendance.



UseBreakoutFilter — Active ou désactive la confirmation de cassure.



UseVolatilityFilter — Active ou désactive la confirmation basée sur la volatilité.



UseLevelConceptFilter — Active ou désactive la validation structurelle ou S/R.



LevelConcept — Sélecteur de mode : 0 = Structure du marché, 1 = Support/Résistance.



Filtre de tendance



TrendMALength — Période de la moyenne mobile utilisée pour la validation de tendance.



MAType — 0 = MME, 1 = MMS.



RequireTrendAlignment — Si la valeur est définie sur « true », seuls les signaux dans le sens de la tendance sont acceptés.



MAColor — Couleur de la moyenne mobile affichée sur le graphique.



Filtre de cassure



BreakoutLookback — Nombre de barres pour vérifier les plus hauts/plus bas récents.



BreakoutThreshold — Sensibilité de confirmation des cassures (pourcentage de la plage).



Filtre de volatilité



ATRLength — Période de calcul de l'Average True Range.



ATRMultiplier — Définit l'augmentation de l'ATR nécessaire pour confirmer un momentum basé sur la volatilité.



Paramètres d'affichage



ShowSignalTable — Affiche le panneau d'informations sur le graphique.



TableTextSize — Taille de police du texte dans le panneau d'informations.



PanelBackground — Couleur d'arrière-plan du panneau d'informations.



PanelBorder — Couleur de bordure du panneau.



TextColor — Couleur du texte de tous les éléments d'affichage.



Visualisation



Flèche haut — Barre de momentum haussier (confirmée par les filtres)



Flèche bas — Barre de momentum baissier (confirmée par les filtres)



Point — Momentum neutre (bougie indécise mais active)



Ligne grise — Ligne de tendance de la moyenne mobile



Panneau — Affiche les données du signal et l'état de la tendance



Utilisation recommandée



Optimisé pour la détection du momentum sur les graphiques de 15 minutes à 4 heures.



À combiner avec les stratégies Smart Money Concepts (SMC) ou Liquidity Sweep.



À utiliser avec les filtres Trend + Breakout pour des signaux de continuation forts.



Désactivez les filtres pour visualiser les impulsions brutes du marché pour les configurations de scalping.



Remarques



Compatible avec tous les symboles et toutes les unités de temps.



Ne se redessine pas : tous les signaux sont confirmés à la clôture de la barre.



Peut être intégré aux Expert Advisors pour une confirmation de trading automatisée.



Résumé



Le Momentum_Detector est un outil complet de reconnaissance du momentum qui fusionne l'action des prix, le volume et la volatilité dans un seul et même cadre visuel clair.

Il aide les traders à identifier la véritable force directionnelle derrière chaque mouvement et à filtrer le bruit du marché.



Que