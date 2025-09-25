Trade Manager BreakEven y StopLoss Globar

Trade Manager – BreakEven e Stop Loss Globale con un solo clic

Questo Expert Advisor (EA) è progettato per aiutare i trader a gestire le proprie posizioni in modo più rapido ed efficiente. Include due funzioni principali, accessibili tramite pulsanti direttamente sul grafico:

🔹 Funzione BreakEven:

Sposta istantaneamente tutte le operazioni aperte al prezzo di entrata con un solo clic.

Opzione per aggiungere un margine configurabile (es. +2 pips) per coprire spread o commissioni.


🔹 Funzione Stop Loss Globale:

Applica istantaneamente lo stesso livello di stop loss a tutte le operazioni aperte.

Consente di impostare un prezzo fisso (es. 1850.00 su XAUUSD) e applicarlo a tutte le posizioni attive.


🔹 Funzionalità aggiuntive:

Funziona su forex, metalli, indici e qualsiasi strumento MT5.

Interfaccia semplice con pulsanti chiari direttamente sul grafico.

Non apre né chiude operazioni automaticamente; gestisce solo le posizioni esistenti.


✅ Perfetto per i trader che vogliono risparmiare tempo e gestire più operazioni contemporaneamente con pieno controllo del rischio.
Ivanrivero
14
Ivanrivero 2025.09.25 12:48 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

