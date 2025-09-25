Trade Manager BreakEven y StopLoss Globar
- Utilità
- Sofia Falco
- Versione: 1.0
Trade Manager – BreakEven e Stop Loss Globale con un solo clic
Questo Expert Advisor (EA) è progettato per aiutare i trader a gestire le proprie posizioni in modo più rapido ed efficiente. Include due funzioni principali, accessibili tramite pulsanti direttamente sul grafico:
🔹 Funzione BreakEven:
Sposta istantaneamente tutte le operazioni aperte al prezzo di entrata con un solo clic.
Opzione per aggiungere un margine configurabile (es. +2 pips) per coprire spread o commissioni.
🔹 Funzione Stop Loss Globale:
Applica istantaneamente lo stesso livello di stop loss a tutte le operazioni aperte.
Consente di impostare un prezzo fisso (es. 1850.00 su XAUUSD) e applicarlo a tutte le posizioni attive.
🔹 Funzionalità aggiuntive:
Funziona su forex, metalli, indici e qualsiasi strumento MT5.
Interfaccia semplice con pulsanti chiari direttamente sul grafico.
Non apre né chiude operazioni automaticamente; gestisce solo le posizioni esistenti.
✅ Perfetto per i trader che vogliono risparmiare tempo e gestire più operazioni contemporaneamente con pieno controllo del rischio.
