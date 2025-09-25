Trade Manager BreakEven y StopLoss Globar

Trade Manager – BreakEven et Stop Loss Global en un clic

Cet Expert Advisor (EA) est conçu pour aider les traders à gérer leurs positions plus rapidement et plus efficacement. Il propose deux fonctionnalités principales, accessibles via des boutons directement sur le graphique :

🔹 Fonction BreakEven :

Déplace instantanément toutes les positions ouvertes au prix d’entrée en un seul clic.

Option pour ajouter une marge configurable (ex. +2 pips) afin de couvrir le spread ou les commissions.


🔹 Fonction Stop Loss Global :

Applique instantanément le même niveau de stop loss à toutes les positions ouvertes.

Permet de définir un prix fixe (ex. 1850.00 sur XAUUSD) et de l’appliquer à toutes les positions actives.


🔹 Fonctionnalités supplémentaires :

Fonctionne sur le forex, les métaux, les indices et tout instrument MT5.

Interface simple avec des boutons clairs directement sur le graphique.

N’ouvre ni ne ferme de positions automatiquement ; il gère uniquement les positions existantes.


✅ Parfait pour les traders qui souhaitent gagner du temps et gérer plusieurs positions simultanément avec un contrôle total du risque.
Filtrer:
Ivanrivero
4
Ivanrivero 2025.09.25 12:48 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis