Trade Manager BreakEven y StopLoss Globar
- Utilitaires
- Sofia Falco
- Version: 1.0
Trade Manager – BreakEven et Stop Loss Global en un clic
Cet Expert Advisor (EA) est conçu pour aider les traders à gérer leurs positions plus rapidement et plus efficacement. Il propose deux fonctionnalités principales, accessibles via des boutons directement sur le graphique :
🔹 Fonction BreakEven :
Déplace instantanément toutes les positions ouvertes au prix d’entrée en un seul clic.
Option pour ajouter une marge configurable (ex. +2 pips) afin de couvrir le spread ou les commissions.
🔹 Fonction Stop Loss Global :
Applique instantanément le même niveau de stop loss à toutes les positions ouvertes.
Permet de définir un prix fixe (ex. 1850.00 sur XAUUSD) et de l’appliquer à toutes les positions actives.
🔹 Fonctionnalités supplémentaires :
Fonctionne sur le forex, les métaux, les indices et tout instrument MT5.
Interface simple avec des boutons clairs directement sur le graphique.
N’ouvre ni ne ferme de positions automatiquement ; il gère uniquement les positions existantes.
✅ Parfait pour les traders qui souhaitent gagner du temps et gérer plusieurs positions simultanément avec un contrôle total du risque.
L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note