Trade Manager BreakEven y StopLoss Globar

Trade Manager – BreakEven et Stop Loss Global en un clic





Cet Expert Advisor (EA) est conçu pour aider les traders à gérer leurs positions plus rapidement et plus efficacement. Il propose deux fonctionnalités principales, accessibles via des boutons directement sur le graphique :





🔹 Fonction BreakEven :





Déplace instantanément toutes les positions ouvertes au prix d’entrée en un seul clic.





Option pour ajouter une marge configurable (ex. +2 pips) afin de couvrir le spread ou les commissions.









🔹 Fonction Stop Loss Global :





Applique instantanément le même niveau de stop loss à toutes les positions ouvertes.





Permet de définir un prix fixe (ex. 1850.00 sur XAUUSD) et de l’appliquer à toutes les positions actives.









🔹 Fonctionnalités supplémentaires :





Fonctionne sur le forex, les métaux, les indices et tout instrument MT5.





Interface simple avec des boutons clairs directement sur le graphique.





N’ouvre ni ne ferme de positions automatiquement ; il gère uniquement les positions existantes.









✅ Parfait pour les traders qui souhaitent gagner du temps et gérer plusieurs positions simultanément avec un contrôle total du risque.