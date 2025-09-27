Genisys FX

Genisys FX - Il Sistema di Trading Avanzato con Tecnologia Adattiva Multistrato

Sviluppato da Rayden Labs Srl - Innovazione e Precisione nel Trading Algorithmico

🔥 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Funzionalità Descrizione
Tecnologia Grid Dinamica Adattiva Modifica automaticamente moltiplicatore, distanza e take profit in base alle condizioni di mercato e al numero di posizioni aperte.
Sistema Ibrido Scalping + Recupero Posizioni Progressivo Massimizza i profitti in trend forti e gestisce drawdown con layer progressivi e parametri regolabili.
Recovery Mode Intelligente Riconosce e recupera posizioni esistenti al riavvio, mantenendo coerenza con la strategia.
Protezione da Drawdown e Stop Out Blocco operativo automatico in caso di superamento della percentuale di drawdown massima impostata.
Filtri Avanzati di Entrata Utilizza RSI, EMA e ATR per confermare i trend ed evitare falsi segnali.

🎯 PERCHÉ SCEGLIERE GENISYS FX PRO?

  • Performance Ottimizzate: Doppia strategia (scalping + grid) con meccanismi di adattamento in tempo reale

  • Sistema Multicoppia: compatibile con più coppie simultaneamente long e short

  • Sicurezza e Stabilità: Controllo spread, ATR, margine e drawdown per operare in condizioni sicure

  • Licenza Lifetime con Verifica Cloud: Attivazione semplice e sicura tramite API criptate. Nessun vincolo di hardware

  • User-Friendly: Parametri chiari e logica completamente automatizzata, adatta sia a trader esperti che a principianti

⚙️ TECNOLOGIA RAYDEN LABS SRL

Genisys FX Pro incarna l'eccellenza di Rayden Labs Srl nel campo del trading algoritmico:

  • ✅ Code ottimizzato e stabile per execution ultra-rapida

  • ✅ Architettura modulare facilmente personalizzabile

  • ✅ Supporto tecnico dedicato e aggiornamenti continui

📈 STATISTICHE CHIAVE (Backtest & Live)

Metriche Dettagli
Timeframe consigliato M15-M30
Coppie valutarie Major (EURUSD, EURGBP, EURCHF, AUDNZD, USDCAD, USDCHF ecc.)
Profittabilità storica 2% - 3% mensile (varia in base a parametri e mercato)
Drawdown tipico Massimo 10% con impostazioni conservative

🌐 APPROFONDISCI E ACQUISTA

  • Sito Ufficiale: https://genisysfx.com/

  • Documentazione Completa: Guide dettagliate e esempi di setup

  • Supporto Clienti 24/7: Tramite ticket, email e canale Telegram dedicato

📍 DISCLAIMER

I risultati passati non sono garanzia di performance future. Il trading comporta rischi. Si consiglia di testare il EA in demo prima dell'uso live.

Rayden Labs Srl - Innovazione e Precisione nel Trading Algorithmico
Visita il nostro sito: https://genisysfx.com/



