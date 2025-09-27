Genisys FX
Genisys FX - Il Sistema di Trading Avanzato con Tecnologia Adattiva Multistrato
Sviluppato da Rayden Labs Srl - Innovazione e Precisione nel Trading Algorithmico
🔥 CARATTERISTICHE PRINCIPALI
|Funzionalità
|Descrizione
|Tecnologia Grid Dinamica Adattiva
|Modifica automaticamente moltiplicatore, distanza e take profit in base alle condizioni di mercato e al numero di posizioni aperte.
|Sistema Ibrido Scalping + Recupero Posizioni Progressivo
|Massimizza i profitti in trend forti e gestisce drawdown con layer progressivi e parametri regolabili.
|Recovery Mode Intelligente
|Riconosce e recupera posizioni esistenti al riavvio, mantenendo coerenza con la strategia.
|Protezione da Drawdown e Stop Out
|Blocco operativo automatico in caso di superamento della percentuale di drawdown massima impostata.
|Filtri Avanzati di Entrata
|Utilizza RSI, EMA e ATR per confermare i trend ed evitare falsi segnali.
🎯 PERCHÉ SCEGLIERE GENISYS FX PRO?
-
Performance Ottimizzate: Doppia strategia (scalping + grid) con meccanismi di adattamento in tempo reale
-
Sistema Multicoppia: compatibile con più coppie simultaneamente long e short
-
Sicurezza e Stabilità: Controllo spread, ATR, margine e drawdown per operare in condizioni sicure
-
Licenza Lifetime con Verifica Cloud: Attivazione semplice e sicura tramite API criptate. Nessun vincolo di hardware
-
User-Friendly: Parametri chiari e logica completamente automatizzata, adatta sia a trader esperti che a principianti
⚙️ TECNOLOGIA RAYDEN LABS SRL
Genisys FX Pro incarna l'eccellenza di Rayden Labs Srl nel campo del trading algoritmico:
-
✅ Code ottimizzato e stabile per execution ultra-rapida
-
✅ Architettura modulare facilmente personalizzabile
-
✅ Supporto tecnico dedicato e aggiornamenti continui
📈 STATISTICHE CHIAVE (Backtest & Live)
|Metriche
|Dettagli
|Timeframe consigliato
|M15-M30
|Coppie valutarie
|Major (EURUSD, EURGBP, EURCHF, AUDNZD, USDCAD, USDCHF ecc.)
|Profittabilità storica
|2% - 3% mensile (varia in base a parametri e mercato)
|Drawdown tipico
|Massimo 10% con impostazioni conservative
🌐 APPROFONDISCI E ACQUISTA
-
-
Documentazione Completa: Guide dettagliate e esempi di setup
-
Supporto Clienti 24/7: Tramite ticket, email e canale Telegram dedicato
📍 DISCLAIMER
I risultati passati non sono garanzia di performance future. Il trading comporta rischi. Si consiglia di testare il EA in demo prima dell'uso live.
Visita il nostro sito: https://genisysfx.com/