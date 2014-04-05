Bayesian Trend Indicator

L’Indicateur de Tendance Bayésien colore chaque chandelier en fonction d’une inférence bayésienne de la direction de la tendance. Il calcule la force de tendance « a priori » à partir de quatre moyennes mobiles standard (EMA, SMA, DEMA, VWMA) de la longueur choisie, puis calcule une « vraisemblance » à partir de versions plus rapides de ces mêmes moyennes mobiles (raccourcies par un « écart »). Il les combine pour obtenir une probabilité a posteriori d’une tendance haussière. Les chandeliers sont colorés :

  • Vert lorsque la probabilité a posteriori indique une forte tendance haussière.

  • Rouge lorsque la probabilité a posteriori indique une forte tendance baissière.

  • Bleu lorsque la probabilité a posteriori est neutre/incertaine.

Cet indicateur associe les principes de la théorie des probabilités bayésienne à l’analyse des moyennes mobiles pour offrir aux traders une compréhension approfondie du sentiment du marché et des potentielles inversions de tendance. L’Indicateur de Tendance Bayésien commence par calculer la tendance des moyennes mobiles rapides et lentes à l’aide d’une fonction de signal de gradient lissé (Smoothed Gradient Signal Function). Cette fonction attribue une valeur numérique à chaque point de données en fonction de sa relation avec les données historiques, indiquant la force et la direction de la tendance.

Vous pouvez en lire plus sur le théorème de Bayes ici : https://en.wikipedia.org/wiki/Bayes%27_theorem


Fonctionnalités clés

  • Détection de tendance bayésienne
    Combine une estimation de tendance « a priori » (moyennes mobiles de longueur standard) avec une estimation de « vraisemblance » (moyennes mobiles plus rapides) via le théorème de Bayes pour produire une probabilité a posteriori robuste.

  • Ensemble Multi-MA
    Utilise quatre types de moyennes mobiles — EMA, SMA, (pseudo-)DEMA, VWMA — sur des longueurs lentes et rapides, lissant le bruit idiosyncratique de chaque moyenne.

  • Visualisation par couleur des chandeliers
    Colore les chandeliers du graphique en trois couleurs distinctes — trend haussier (vert), trend baissier (rouge), neutre (bleu) — rendant les changements de tendance immédiatement visibles.

  • Léger et en temps réel
    Tous les calculs s’effectuent directement sur le graphique en temps réel, avec un impact minimal sur les performances, adapté à tout intervalle de temps.


Paramètres de l’indicateur

  • Longueur MA : Longueur de base de la moyenne mobile pour le calcul de la probabilité a priori.

  • Longueur de l’écart entre MA rapide et lente : Différence entre les longueurs de la MA de base et de la MA rapide.

  • Signaux d’écart : Nombre de barres à remonter pour lisser le signal.

  • Longueur SMA courte : Longueur de la SMA courte (usage interne).

  • Longueur SMA longue : Longueur de la SMA longue (usage interne).


Interprétation et utilisation

  • Forte tendance haussière (Vert) : Envisagez des positions longues ou conservez vos positions longues existantes. Une confirmation par d’autres outils (p. ex. divergence RSI) peut améliorer la fiabilité.

  • Forte tendance baissière (Rouge) : Envisagez des positions courtes ou clôturez les positions longues. Placez des stops au-dessus des récents sommets.

  • Neutre (Bleu) : Indécision du marché. Mieux vaut rester à l’écart ou utiliser des stratégies de trading en range jusqu’à clarification de la tendance.


Ce n'est pas un conseil financier ! Il s'agit d'un indicateur en temps réel et il ne se réécrit pas.

