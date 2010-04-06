Golden Sizer By SKPAD – Calculateur et Gestionnaire de Position Intelligent

Golden Sizer est bien plus qu'un simple outil de trading : c'est un assistant stratégique complet pour la gestion des risques et des positions. Conçu pour s'adapter à tous les styles de trading – du débutant au professionnel, du swing trader au scalpeur – il transforme votre approche des marchés grâce à une interface intuitive, une précision de calcul optimale et une exécution rapide.

Compatible avec tous les marchés (Forex, indices, matières premières, cryptomonnaies), Golden Sizer vous permet de planifier vos trades directement sur le graphique et d'exécuter vos ordres avec un contrôle total sur le risque et les profits.

🔧 Fonctionnalités clés :

📏 Calculateur de taille de position automatique

Calculez instantanément la taille optimale de position en fonction du risque que vous avez défini (en % ou en devise).

📉 Planification visuelle des métiers

Positionnez vos niveaux d'entrée, de stop-loss et de take-profit avec des lignes interactives sur le graphique. Le système s’ajuste tout automatiquement.

📊 Affichage dynamique SL & TP

Affichez vos objectifs en pips, points ou en conception de votre compte , pour une meilleure lisibilité de vos scénarios.

🛡️ Outils avancés de gestion du risque :

Seuil de rentabilité automatique simple ou multi-niveaux (jusqu'à 6 seuils)

Take-profit et stop-loss partiels , pour gérer progressivement vos positions

Automatisation des SL/TP sur commandes externes (ex. : ouverts depuis un mobile)

⚙️ Fonctions d'efficacité et de contrôle :

Clôture rapide (tout fermer, ou uniquement les trades gagnants, perdants, achats ou ventes)

Division automatique des métiers pour les volumes importants

Enregistrement et chargement des modèles de configuration

Gestion du ratio risque/récompense en temps réel

💬Pourquoi choisir Golden Sizer ?

Interface simple, intuitive et visuelle

Exécution rapide et fiable

Personnalisation poussée

Support client réactif

Essai gratuit de 7 jours disponible sur demande

Rejoignez les nombreux traders qui ont adopté Golden Sizer By SKPAD pour sécuriser, simplifier et professionnaliser leur trading.

👉 Consultez les avis pour voir pourquoi notre outil fait la différence.

📩 Contact Telegram : @SKPAD39

📢 Canal Telegram : https://t.me/+WiTZmPgdfgRkYTlk



