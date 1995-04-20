Wedge Triangle Indicator

Strategy set to trade Triangle wedge break


This is a simple very effective strategy 

based on detecting and showing triangle wedges formation

Strategy set to trade Triangle wedge break

Red Arrows appears on crossing triangle down

Green Arrows appears on crossing triangle Up

You can also trade lower and upper triangle limit :(new version may be released to allow arrows for side ways trading)

 ---Sell on price declines from High triangle Level - Buy on increasing from Lower triangle level

2 inputs parameters are used 

1- Range : to determine triangle wideness : small time frames needs high range input 30 or 50 or above

   High time frames  needs Low range input 25 or below

2- Shift : set to value above 5 

indicators works on any timeframes


Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
