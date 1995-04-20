Vision è un indicatore professionale che legge i dati storici del periodo impostato e in base a tali elabora una previsione scrivendo l'andamento sul grafico, l'impatto visivo eccellente rende chiaro l'andamento del prossimo trend e mette a fuoco il prezzo d'ingresso il posizionamento di ordini e la distanza per SL e TP, di default è impostato con un rapporto bilanciato 24 a 24 ciò significa che in base alle ultime 24 candele prevederà scrivendo sul grafico l'andamento delle 24 candele successive, questo permette di ottimizzare il profitto delle posizioni aperte e dei nuovi ingressi

Input:

1 - ReadBefore: legge il numero di candele

2 - WriteAfter: scrive la previsione sulle successive candele





Maggiore saranno le candele di lettura più precisi saranno i dati che verranno scritti sul grafico per un'approccio sul lungo periodo, minori saranno le candele e più generico il risultato per il breve termine

è possibile anche impostare ad esempio 48 candele per prevedere 6 successive, facendo un test strategy sarà facile scegliere la configurazione più adatta al proprio modo di operare

Le candele di lettura vengono contraddistinte da due Linee Gialle

La previsione di un trend Long in Blue e quelle di un trend Short in Rosso





Inoltre ha un sistema di notifiche integrato per ricevere aggiornamenti sul dispositivo quando non si può fisicamente osservare i mercati

Vision è un elaboratore di prezzi quindi e possibile utilizzarlo su qualsiasi mercato





Disponibile per l’acquisto il noleggio e in prova gratuita in due versioni: Vision MT4 | Vision MT5

