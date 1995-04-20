Mr Beast MACD

MR BEAST MACD Momentum Signals BUY SELL  es una poderosa herramienta diseñada para optimizar las decisiones de trading al identificar oportunidades clave de compra y venta en los mercados financieros. Basado en el popular indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence), este sistema utiliza algoritmos avanzados para generar señales precisas que reflejan cambios significativos en la dinámica del mercado.

Características Destacadas:

  1. Señales de Compra y Venta Precisas: El Indicador MACD Momentum Signals emplea un enfoque meticuloso para detectar puntos de inflexión en la tendencia de los precios, proporcionando señales de compra y venta altamente confiables.

  2. Interfaz Intuitiva: Su interfaz gráfica intuitiva simplifica la interpretación de las señales, permitiendo a los traders tomar decisiones informadas de manera rápida y eficiente.

  3. Personalización Flexible: Ajuste fácilmente los parámetros del indicador para adaptarse a sus preferencias y estrategias específicas de trading, permitiéndole optimizar su enfoque según las condiciones del mercado.

  4. Alertas en Tiempo Real: Reciba notificaciones instantáneas cuando se generen nuevas señales, lo que le permite mantenerse al tanto de las oportunidades de trading sin perderse ninguna acción importante.

  5. Análisis de Convergencia y Divergencia: El indicador no solo identifica las tendencias, sino que también destaca las divergencias y convergencias en el MACD, ofreciendo una visión más completa de la salud del mercado.

  6. Historial de Señales: Acceda a un registro detallado de las señales pasadas para evaluar el rendimiento del indicador y perfeccionar sus estrategias de trading a lo largo del tiempo.

Cómo Utilizar el Indicador:

  1. Señales de Compra: Considere abrir posiciones largas cuando se generen señales de compra. Estas señales suelen indicar un impulso alcista emergente en el mercado.

  2. Señales de Venta: Prepárese para posiciones cortas cuando se detecten señales de venta. Estas indican posibles movimientos a la baja en la tendencia de los precios.

  3. Confirmación con Otros Indicadores: Para una estrategia más sólida, confirme las señales del MACD Momentum Signals utilizando otros indicadores y análisis técnico.

El Indicador MACD Momentum Signals es una herramienta esencial para traders que buscan maximizar sus oportunidades de ganancia mientras gestionan de manera efectiva los riesgos asociados con el mercado financiero. Integre este indicador en su plataforma de MetaTrader para impulsar su experiencia de trading y tomar decisiones informadas con confianza.





Mr Beast Cobertura
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mr Beast Super Hedge Asesor experto diseñado para trabajar encerrando el precio entre 2 valores hasta que rompa en una dirección tanto de compra como de venta. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han
MarketProfile EForex
Veridiana Adorno Kendrick
Indicatori
Market Profile Shows where the price has spent more time, highlighting important levels that can be used in trading. It is a powerful tool which is designed to take the fundamental components which comprise every market; price/volume/time, and visually display their relationship in real-time as the market develops for a pre-determined time period. Very powerful tool!
Vol MACD
Calin Adrian David
Indicatori
The MACD indicator is based on volume , which can offer us a very valuable type of information (it marks the long or short strength of each candle), es pecially if we are operating in shorter time frames.  Green = bullish signal; Red = bearish  signal; Blue = MACD  volume Parameters: Fast: Numbers of bars used for fast period calculations  Slow: Numbers of bars used for slow period calculations 
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicatori
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
Indicatori
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Indicatori
L'indicatore Griglia VR è progettato per creare una griglia grafica con impostazioni definite dall'utente. A differenza della griglia standard , VR Grid viene utilizzata per costruire livelli circolari . A seconda della scelta dell'utente, il passaggio tra i livelli rotondi può essere arbitrario. Inoltre, a differenza di altri indicatori e utilità, VR Grid mantiene la posizione della griglia anche quando cambia l'intervallo di tempo o si riavvia il terminale. È possibile ottenere impostazioni, f
FREE
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Acceleration Fractals
Vladimir Tkach
Indicatori
The indicator analyzes the change in the minimum and maximum prices of the previous bars fixing the entrance of the big players. If the change (delta) increases, a signal is displayed on the graph in the form of an arrow. At the same time, virtual trade on history is carried out. In case of a repeat of the signal, the positions are increased (refilling). Thus the lot of positions can differ. The results of virtual trading in the form of losses / losses, profitability, drawdown and transaction li
Mastodon
Yvan Musatov
Indicatori
Mastodon - displays potential market entry points. According to the wave theory, Mastodon displays the course of a large wave, while the oscillator can specify the entry point, that is, catch the price movement inside it, i.e. small “subwaves”. By correctly understanding the wave nature of price movements and using the Mastodon indicator in conjunction with an oscillator, you can create your own trading system, for example, entering the market after a large wave has formed and then exiting whe
Before
Nadiya Mirosh
Indicatori
The Before indicator predicts the most likely short-term price movement based on complex mathematical calculations. Most of the standard indicators commonly used in trading strategies are based on fairly simple calculations. This does not mean that there were no outstanding mathematicians in the world at the time of their creation. It is just that computers did not yet exist in those days, or their power was not enough for the sequential implementation of complex mathematical operations. Nowad
Pipwise EAs Smart Round Levels
Ben Hebblethwaite
Indicatori
Upgrade your charts instantly. Smart Round Levels draws powerful .00 and .50 round-number zones automatically on  any forex pair — including  JPY pairs  like USDJPY — and features a dynamic  live price tracker  that follows price in real time. Features: • Automatic round-number detection (.00 & .50) • Auto-adjusts for JPY and non-JPY pairs • Perfect precision with customizable spacing & scale • Fully customizable colors, line widths, font sizes • Real-time yellow price label tha
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicatori
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicatori
L'indicatore costruisce le quotazioni attuali, che possono essere confrontate con quelle storiche e su questa base fanno una previsione del movimento dei prezzi. L'indicatore ha un campo di testo per una rapida navigazione fino alla data desiderata. Opzioni: Simbolo - selezione del simbolo che visualizzerà l'indicatore; SymbolPeriod - selezione del periodo da cui l'indicatore prenderà i dati; IndicatorColor - colore dell'indicatore; HorisontalShift - spostamento delle virgolette disegnate d
Great Indicator
Ruben David Santana Rodriguez
Indicatori
Les presento un indicador que funciona como estrategia por si solo , trabaja muy bien en periodos de 4 horas pero puedes aplicarlo a cualquier timeframe , las señales son muy faciles de interpretar , en momento en que la linea naranja pasa hacia arriba las media azul y roja , se entra en largos , la operativa se mantiene abierta hasta que la linea naranja cruce la media mas cercana ya sea la azul o la roja , si la operacion era long y la linea azul cruza hacia arriba la linea roja y la naranja c
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
Lotsize Assistance
Tuomas Tirroniemi
Indicatori
Assistenza per le dimensioni del lotto       è un indicatore intuitivo per MetaTrader 4 e 5, progettato per apportare semplicità e precisione al tuo flusso di lavoro di trading. Aggiunge intuitività       ACQUISTARE       E       VENDERE       pulsanti, insieme a un       dimensione del lotto       campo di inserimento direttamente sul grafico, consentendoti di calcolare e visualizzare rapidamente il rapporto della tua operazione (rapporto RR). Quando fai clic su       Acquistare       O      
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
Dollar Mint Indicator
David Mwaniki Mbugua
Indicatori
Dollar mint indicator is a special workmanship with years of experience in forex.   Dollar mint ea is a fully non repaint indicator optimised with price action data such that once it gives you a signal t . The indicator   can be used to trade anything on the mt4 with much ease. Benefits ; Fully non repaint Use in any timeframe Use in all the available tradable assets on mt4 Best to use on h4. It generates fully analysed buy and sell signals based on trend and also filters out retracements and
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Pattern Searching
Kourosh Hossein Davallou
Indicatori
Pattern Searching: Smart, Precise, & Customizable for MT4!  Are you looking for a powerful tool to quickly and accurately identify trading patterns in Forex? This advanced indicator for MetaTrader 4 (MT4) is exactly what you need!  Key Features That Will Amaze You:  Automatic Classic Pattern Detection: This indicator automatically finds the closest classic Forex patterns for you. Whether you're looking for Smart Money Concepts (SMC) or NDS strategies, this tool covers it all!   * Popular patt
Adjustable Fractals Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Adjustable Fractals Pro" - è una versione avanzata dell'indicatore frattale, uno strumento di trading molto utile! - Come sappiamo, l'indicatore standard di frattali mt4 non ha impostazioni, il che è molto scomodo per i trader. - Adjustable Fractals Pro ha risolto questo problema, ha tutte le impostazioni necessarie: - Periodo regolabile dell'indicatore (valori consigliati: superiori a 7). - Distanza regolabile dai massimi/minimi del prezzo. - Design regolabile delle frecce frattali. - Ha Inf
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicatori
L'indicatore Forex Wave wold MT4 è progettato per cercare le onde di Woolf e visualizzarle nella finestra corrente del terminale di trading. Un ottimo indicatore per i trader che utilizzano le onde di Wolfe nel trading. La sua applicazione nelle strategie di trading aumenterà notevolmente la loro efficienza e redditività. INFORMAZIONI SULL'INDICATORE A differenza di altri indicatori onda Wold, indicatore Forex onda wold MT4 ha una serie di caratteristiche che aumentano notevolmente la sua effi
TrendInChannel
Andriy Sydoruk
Indicatori
This indicator is the undisputed leader among the indicators. And for this statement there is a good reason. The indicator builds a very high quality channel in which it generates signals to enter! What is the ideal strategy for the trader, since the trader always hesitates when choosing a strategy for the job. That is, this indicator will allow you to solve the dilemma of choosing a job by trend or to the channel, since it combines these two basic concepts. Working with the indicator is very
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Indicatori
Nuova versione più accurata dell'indicatore Xmaster. Più di 200 trader di tutto il mondo hanno condotto più di 15.000 test di diverse combinazioni di questo indicatore sui loro PC per ottenere la formula più efficace e precisa. E qui ti presentiamo l'indicatore "Xmaster formula indicator forex no repaint", che mostra segnali accurati e non ridipinge. Questo indicatore invia anche segnali al trader tramite e-mail e push. Con l'arrivo di ogni nuovo tick, analizza costantemente il mercato in base
PZ Cup and Handle
PZ TRADING SLU
Indicatori
Increase trade accuracy with the time-tested cup and handle patterns The Cup and Handle pattern is a technical price formation that resembles a cup and handle, where the cup is in the shape of a "U" and the handle has a slight downward drift. The right-hand side of the pattern -the handle- is smaller than the left-hand side -cup-, and retraces no more than 50% from the top. It can be both a continuation and a reversal pattern.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Pr
Prophet
Andriy Sydoruk
Indicatori
Prophet is a trend indicator. Shows the direction of turning points. Can be used with an optimal risk-to-profit ratio. The arrows indicate favorable moments and directions for entering the market. Uses one parameter for setting (adjust from 1 to 3). The probability of a successful trend is very high. In the course of work, the take-profit is much larger than the stop-loss! Works on all currency pairs and on all timeframes.
Profit Factor
Dmitriy Moshnin
Indicatori
The Profit Factor indicator calculates one of the three parameters: 1 - market entry level (in the 'Calculate the' parameter - Market Open Trade), 2 - the Stop Loss level (Calculate the - Market Price Loss), 3 - the Take Profit level (Calculate the - Market Price Profit) - with a desired profit/loss ratio (Profit Factor), as well as the lot size (trade volume) according to the value of the risk percentage of available funds specified in the settings (a simpler analog is the Lot Calculation indic
RenkoMaStoch
Sergey Deev
1 (1)
Indicatori
The indicator displays renko bars on a chart, uses them to plot the fast and slow moving average and Stochastic, as well as it provides buy/sell signals: a buy signal is generated when the fast moving is above the slow one, and the signal line of Stochastic crosses the lower level from bottom up; a sell signal is generated when the fast moving is below the slow one, and the signal line of Stochastic crosses the upper level from top to bottom; Renko is a non-trivial price display method. Instead
Truman
Ivan Simonika
Indicatori
Specifically speaking about this indicator (Truman), its signals are very accurate and there is no redrawing. At least this is not an unimportant factor. First of all, I want to note that this indicator is universal and is perfect for almost all underlying assets. Let's talk in more detail about this indicator and see how to apply it in practice. Before us is a rather simple and unpretentious indicator-switchman. The indicator displays both a line of different colors and arrows to which you ca
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicatori
Was: $299  Now: $149   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicatori
Game Changer è un indicatore di tendenza rivoluzionario, progettato per essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, per trasformare il tuo Metatrader in un potente analizzatore di trend. L'indicatore non ridisegna e non subisce ritardi. Funziona su qualsiasi intervallo temporale e aiuta a identificare i trend, segnala potenziali inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per risposte tempestive del mercato. Che tu sia un trader esperto, un profess
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicatori
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : Unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Volumatic Support/Resistance Levels Scanner è un indicatore di supporto e resistenza che aggiunge il contesto del volume alla struttura dei prezzi. Mostrando come l’attività di trading si raggruppa attorno ai pivot recenti, aiuta gli utenti a vedere dove l’interesse d
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicatori
Il Market Structure Break Out (MSB) è uno strumento avanzato progettato per MT4 e MT5 che aiuta i trader a osservare i movimenti del mercato come strutture ordinate. L’indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce e avvisi , sia nella direzione del trend che in quella inversa. Una delle caratteristiche più importanti di questo prodotto è il disegno di zone di offerta e domanda che non vengono rimosse . Inoltre, la funzionalità di backtest in tempo reale permette ai trader di valutare le
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicatori
L'indicatore EZT Trend ti mostrerà la tendenza, il pullback e le opportunità di ingresso. Sono disponibili filtri opzionali e tutti i tipi di avvisi. Vengono aggiunti avvisi tramite posta elettronica e notifiche push. Stiamo anche sviluppando un EA basato su questo indicatore, che sarà presto disponibile. È un indicatore multifunzionale composto da due istogrammi di colore e una linea. È una rappresentazione visiva della direzione e della forza di un trend, inoltre troverai divergenze molte vo
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicatori
Presentazione del       Grafici   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicatori
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : unisciti per ricevere le ultime novità RSI Shift Zone Scanner individua i momenti in cui il sentiment di mercato può cambiare collegando i segnali RSI all’azione del prezzo. Ogni volta che l’RSI supera o scende sotto i livelli predefiniti (70 per ipercomprato, 30 per ipervenduto), l’indicatore traccia un canale sul grafico
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicatori
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicatori
PRO Renko System è un sistema di trading altamente accurato appositamente progettato per il trading di grafici RENKO. Questo è un sistema universale che può essere applicato a vari strumenti di trading. Il sistema neutralizza efficacemente il cosiddetto rumore di mercato che consente di accedere a segnali di inversione accurati. L'indicatore è molto facile da usare e ha un solo parametro responsabile della generazione del segnale. Puoi facilmente adattare lo strumento a qualsiasi strumento di
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Volumetric Order Blocks Multi Timeframe è uno strumento potente progettato per i trader che cercano approfondimenti sul comportamento del mercato identificando le aree di prezzo chiave dove i partecipanti significativi accumulano ordini. Queste aree, note come blocchi d'ordi
