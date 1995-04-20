Rsi No Limit

Questo indicatore personalizzato per MetaTrader 4 (MT4) genera segnali di acquisto e vendita basati sulla variazione percentuale dell'RSI (Relative Strength Index) rispetto a un periodo specifico. Ecco come funziona in breve:

1. L'indicatore calcola l'RSI per il periodo specificato (`RSI_Period`) e confronta il valore RSI corrente con quello di un numero di barre precedenti (`Bars_Back`).

2. Calcola la variazione percentuale dell'RSI tra i due periodi.

3. Se la variazione percentuale supera una soglia specifica (`Percent_Threshold`), l'indicatore genera un segnale.

4. Il numero massimo di segnali che possono apparire vicini l'uno all'altro è limitato da `Max_Signals_Nearby`.

5. Se la variazione percentuale è positiva e non ci sono già troppi segnali di vendita nelle vicinanze, viene generato un segnale di vendita (indicato da una freccia rossa).

6. Se la variazione percentuale è negativa e non ci sono già troppi segnali di acquisto nelle vicinanze, viene generato un segnale di acquisto (indicato da una freccia blu).

In sostanza, l'indicatore cerca di catturare le variazioni significative dell'RSI e genera segnali di acquisto o vendita quando si verificano tali variazioni, aiutando i trader a prendere decisioni informate sul mercato.
