Indicatori: Colore Parabolica
newdigital, 2013.08.08 14:02
L'indicatore
Il SAR parabolico è un indicatore tecnico utilizzato da molti trader per determinare la direzione del momentum di un asset e il momento in cui questo momentum ha una probabilità superiore alla norma di cambiare direzione. Talvolta noto come "sistema di stop e inversione", il SAR parabolico è stato sviluppato dal famoso tecnico Welles Wilder, creatore dell'indice di forza relativa, e si presenta come una serie di punti posizionati sopra o sotto il prezzo di un asset su un grafico.
Uno degli aspetti più importanti da tenere a mente è che il posizionamento dei "punti" viene utilizzato dai trader per generare segnali di transazione a seconda della posizione del punto rispetto al prezzo dell'asset. Un punto posizionato al di sotto del prezzo è considerato un segnale rialzista, che induce i trader ad aspettarsi che il momentum rimanga nella direzione del rialzo. Al contrario, un punto posizionato al di sopra del prezzo indica che gli orsi hanno il controllo e che il momentum è destinato a rimanere al ribasso.
Il primo punto di ingresso sul lato buy si verifica quando il prezzo massimo più recente di un'emissione è stato rotto; è in questo momento che il SAR viene posizionato sul prezzo minimo più recente. Man mano che il prezzo del titolo sale, anche i punti salgono, prima lentamente e poi accelerando con la tendenza. Questo sistema di accelerazione consente all'investitore di osservare lo sviluppo e l'affermazione della tendenza. Il SAR inizia a muoversi un po' più velocemente man mano che il trend si sviluppa e i punti si allineano presto all'azione del prezzo del titolo. Come si può vedere nella Figura 1, l'indicatore funziona molto bene quando un titolo è in trend, ma può portare a molti falsi segnali quando il prezzo si muove lateralmente o è scambiato in un mercato incerto.
Il Parabolic SAR e la vendita allo scoperto
Il Parabolic SAR è estremamente utile perché è uno dei metodi più semplici per impostare strategicamente la posizione di un ordine di stop-loss. Man mano che si approfondisce la conoscenza degli indicatori tecnici, si scopre che il SAR parabolico si è guadagnato una reputazione piuttosto positiva per il suo ruolo nell'aiutare molti trader a bloccare i profitti realizzati in un contesto di trend. Si può anche notare che i trader professionisti che operano in posizione short utilizzano questo indicatore per determinare il momento in cui coprire le loro posizioni short.
È importante notare che questo indicatore è estremamente meccanico e presuppone sempre che il trader stia mantenendo una posizione long o short. La capacità del SAR parabolico di rispondere ai cambiamenti delle condizioni elimina ogni emozione umana e consente al trader di essere disciplinato. D'altro canto, lo svantaggio dell'utilizzo di questo indicatore è visibile anche nella Figura 1. Notate come i segnali possano portare a molte false entrate durante i periodi di consolidamento. Essere sballottati dentro e fuori dalle operazioni può essere estremamente frustrante, anche per i trader di maggior successo.
La Figura 2, qui sotto, mostra il grafico di American Express (NYSE:AXP) dell'ultima parte del 2008. Il trader non vede alcun modo per entrare in una posizione lunga, dato che il forte ribasso continua. Ciò è dimostrato dalla predominanza di punti posizionati al di sopra del prezzo.
SAR: unito si trova
Date le proprietà meccaniche del SAR parabolico, non sorprende che sia uno dei preferiti dai trader che sviluppano le proprie strategie. Nel trading, è meglio che diversi indicatori confermino un determinato segnale piuttosto che affidarsi esclusivamente a un indicatore specifico, quindi la maggior parte dei trader sceglie di integrare i segnali di trading SAR utilizzando altri indicatori come stocastico, medie mobili, pattern di candele, ecc.
Ad esempio, un'inversione dei punti da sotto il prezzo a sopra è molto più convincente quando il prezzo è scambiato al di sotto di una media mobile di lungo periodo rispetto a quando si verifica quando il prezzo è sopra la media mobile. Il fatto che il prezzo rimanga al di sotto di una media mobile a lungo termine suggerisce che i venditori hanno il controllo della direzione e che la recente inversione potrebbe essere l'inizio di un'altra ondata di ribasso. Inoltre, un segnale viene considerato più forte ogni volta che un ulteriore indicatore conferma la stessa tendenza. Ad esempio, analizzando nuovamente l'esempio dell'American Express nella Figura 3, noterete che l'indicatore SAR parabolico ha attivato un segnale di vendita (frecce nere) ogni volta che si è avvicinato alla resistenza della sua media mobile a 50 giorni (linea verde). I trader possono anche notare che l'oscillatore stocastico ha attraversato la sua linea di segnale al di sotto della stessa ora dei segnali SAR (indicati dai cerchi rossi). I segnali di vendita simultanei sono quindi utilizzati come conferma di un movimento verso il basso.
In conclusione
Il SAR parabolico è uno strumento abbastanza valido per i trader che cercano un metodo strategico per valutare la direzione di un'azione o per suddividere un ordine di stop-loss. Come illustrato in precedenza, questo indicatore si rivela estremamente prezioso in ambienti di tendenza, ma spesso può portare a molti falsi segnali durante i periodi di consolidamento. Questo indicatore è semplice da implementare in qualsiasi strategia, ma, come tutti gli indicatori, di solito è meglio utilizzarlo insieme ad altri per assicurarsi che tutte le informazioni siano prese in considerazione.
newdigital, 2013.08.08 14:13Impostazioni del Parabolic SAR di Metatrader - Un semplice sistema di trading SAR
I trader del Forex si concentrano sui punti di riferimento del Parabolic SAR, che sono i punti di "switchover" sopra e sotto le formazioni "candlestick". Come ogni indicatore tecnico, un grafico Parabolic SAR non sarà mai corretto al 100% nei segnali che presenta, ma i segnali sono abbastanza coerenti da dare un "vantaggio" al trader forex. L'abilità nell'interpretare e comprendere i segnali SAR deve essere sviluppata nel tempo. Nell'esempio che segue, sviluppiamo un semplice sistema di trading basato su segnali e allarmi Parabolic SAR.
Il seguente sistema di trading è solo a scopo didattico. L'analisi tecnica prende in considerazione il comportamento precedente dei prezzi e cerca di prevedere i prezzi futuri, ma, come abbiamo già sentito, i risultati passati non sono garanzia di performance future. Tenendo presente questo disclaimer, i cerchi "rossi" sul grafico precedente illustrano i punti di entrata e di uscita ottimali, mentre i cerchi "verdi" indicano falsi segnali SAR accompagnati da deboli letture ADX.
Un semplice sistema di trading sarebbe quindi:
-
Determinare il punto di ingresso dopo il passaggio SAR per un trend rialzista accompagnato da una forte lettura ADX;
-
Eseguire un ordine "Buy" per non più del 2% - 3% del proprio conto;
-
piazzare un ordine di stop-loss a 20 "pips" al di sotto del punto di ingresso;
-
Determinare il punto di uscita quando il SAR si inverte alla fine del trend.
Sistema parabolico PriceChannel
newdigital, 2013.03.22 14:04
Sistema parabolico PriceChannel
Sistema PriceChannel Parabolic edizione base
- indicatori e modello da scaricare per lo sfondo nero (primo post di questo thread)
- L'indicatore PriceChannel è su CodeBase qui, lo stesso per lo sfondo bianco, come installarlo
- Indicatore dell'orologioda utilizzare con questo sistema di trading - L'indicatore visualizza tre varianti di orario nel grafico: locale, server e GMT.
Ultima versione del sistema con gli ultimi EA da scaricare
- pricechannel_parabolic_system_v1 EA
- pricechannel_parabolic_system_v1_1 EA con indicatore aggiornato
- L'EA completamente aggiornato con il sistema di trading è suquesto post e gliultimi indicatorida scaricare
Come fare trading
- livelli tp/sl e timeframe
- come fare trading con spiegazione
- illustrazione grafica di dove entrare e dove uscire con l'ultima versione del sistema
- come utilizzare l'indicatore AFL Winner con ulteriori spiegazioni,
- Sistema manuale aggiornato con modelli e indicatori - questo post
Le impostazioni per gli EA: ottimizzazione e backtesting
- risultati dell'ottimizzazione di questo EA per EURUSD H4
- risultati del backtestingper EURUSD H4 con le impostazioni #1
- risultati del backtesting per EURUSD H4 con le impostazioni #2
- risultati dell'ottimizzazione per EURUSD M15
- risultati del backtesting per EURUSD M15 con le impostazioni #1
- risultati dell'ottimizzazione per GBPUSD M15
- risultati del backtesting per GBPUSD M15 con le impostazioni #1
Esempi di trading
Demo Metaquotes
- La dichiarazione MT5 è qui
- La dichiarazione aggiornata è qui
- Ulteriori aggiornamenti sul trading
- Dichiarazione MT5 aggiornata
- Altri aggiornamenti
- 811 dollari per 3 giorni di trading e dichiarazione finale per lo scalping
Broker GoMarkets, il deposito iniziale è di 1.000
- estratto conto (77 dollari in meno di 1 ora)
Il deposito inizialedel broker Alpari UK è di 1.000
- (517 dollari per un giorno)
RoboForex broker, il deposito iniziale è di 1.000
- prima dichiarazione
- estratto conto aggiornato (257 dollari in 2 giorni)
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Colore Parabolica:
SAR parabolico ergonomico. L'indicatore proposto aggiunge grandi punti colorati che appaiono a ogni cambio di tendenza, mentre l'indicatore stesso è realizzato in bicromia.
Author: Nikolay Kositsin