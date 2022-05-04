Errori, bug, domande - pagina 799

marketeer:
Ho spesso l'icona di un bug nell'angolo in alto a destra della mia pagina mql5.com, che suggerisce che ci sono cambiamenti nelle mie richieste. Ci vado e non ci sono cambiamenti. È normale?

Non credo che sia un bug, ce l'ho anch'io. Probabilmente salta fuori quando stanno leggendo un messaggio al SR.

Ma è visibile che il lavoro su questa richiesta è in corso :)

tol64:

Cioè, anche in assenza di parametri esterni, il miglior risultato deve essere selezionato tra i simboli disponibili nella finestra di Market Watch. Se c'è solo un simbolo, allora dovrebbe essere visualizzato un messaggio nel log che ci dovrebbe essere più di un simbolo.

Giusto? ))

P.S. Anche se no. Abbiamo solo bisogno di emettere tutti i risultati per caratteri disponibili, anche se ce n'è solo uno.

Secondo l'idea in questo caso ci dovrebbe essere un'ottimizzazione per tutti i simboli e tutti i parametri selezionati.

Quindi, lasciatemi fare brevemente:

Do

a - diversi simboli e nessun parametro

b - un simbolo e diversi parametri selezionati (minimo 1)

c - diversi simboli e parametri selezionati (minimo 1)

Non fare

d - un simbolo e nessun parametro (idealmente fare anche, ma passare alla modalità normale)

marketeer:
Spesso ricevo un'icona di un bug dal service-desk nell'angolo in alto a destra della pagina mql5.com, che indica che ci sono dei cambiamenti nelle mie applicazioni. Ci vado e non ci sono cambiamenti. È normale?
questo è normale. Ci sono dei cambiamenti nella tua applicazione, ma poiché sono a livello di sviluppatore (una discussione che non è destinata a te) non li vedi.
 
fyords:

Non credo che sia un bug, ce l'ho anch'io. Probabilmente salta fuori quando stanno leggendo un messaggio al SR.

Ma potete vedere che si sta lavorando alla richiesta :)

Bene, bene. ;-) Imho, questo è un bug perché dal momento che non siamo autorizzati a visualizzare le modifiche, non c'è bisogno di fare una notifica. La notifica è proprio ciò che serve per segnalare che è necessario rivedere le modifiche disponibili. Altrimenti ti inchioderanno diverse volte e ti chiederai perché diavolo ci vai, anche quando rispondono effettivamente a qualcosa (visibile).
 
marketeer:
Immagino che tu debba inserire la password di accesso da mql5.com per accedere al cloud, oppure disabilitare l'uso degli agenti cloud tramite il menu contestuale.

Mi sono registrato su MQL5 e ho caricato i miei dati per la registrazione del campionato. Mi hanno mandato il mio numero di conto del concorso (vedi screenshot) e il server:

accesso.metatrader5.com:443

che sto usando ora.

Gli agenti sono solo locali. Agenti cloud e remoti - disabilitati. Tuttavia, l'errore persiste. Non posso scaricare e testare il gufo. Non posso accedervi... Podskaz plyz come risolvere questo bug in questo nauk. Il tempo sta per scadere. AIUTATEMI!!! plz.

Grazie. Screenshot dello schermo - allegato.




Sistema operativo XP.
 
AlexCul:

Agenti - solo locali. Agenti cloud e remoti - disabilitati. Tuttavia, l'errore persiste. Non si può fare zapping e testare il gufo. Presto, il campionato... Podskaz plyz come risolvere questo bug in questo nauk. Il tempo sta per scadere. AIUTATEMI!!! plz.

Controlla e riporta il numero di build del terminale client e degli agenti di prova.
Ha iniziato a ricevere regolarmente l'errore "Access violation write to 0x0000000050213480" nel registro. È apparso dopo aver modificato uno degli indici, ma appare anche per altri indici sul grafico (che non ho cambiato al momento). Build 687, 64, Win7.

P.S. Forse è importante che sia apparso dopo che ho provato a profilare un indicatore.

P.P.S. Riavviare il terminale e l'editor non lo curerà.

 
marketeer:

Ha iniziato a ricevere regolarmente l'errore "Access violation write to 0x0000000050213480" nel registro. È apparso dopo aver modificato uno degli indici, ma ora appare anche per altri indici sul grafico (che non ho cambiato al momento). Build 687, 64, Win7.

P.S. Forse è importante che sia apparso dopo che ho provato a profilare il mio indice.

P.P.S. Riavviare il terminale e l'editor non lo curerà.

Scrivi una richiesta a servicedesk, ti invieremo un compilatore aggiornato.
mql5:
Scrivete a servicedesk e vi invieremo un compilatore aggiornato.
#455597.
 

Signori, vi prego di segnalare l'errore.

#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
CSymbolInfo       m_sym;

double bar_info[2];
bool a;

int OnInit()
{
   m_sym.Name("EURUSD");
   a = false;
   return(0);
}

void OnTick()
{
   if (a) return;
   a = true;
   BUY_pending("EURUSD");
}

uint BUY_pending(string symbol)
{
   CopyHigh(symbol, PERIOD_D1, 0, 2, bar_info);
   // готовим запрос
   MqlTradeRequest request;
   ZeroMemory(request);
   request.action = TRADE_ACTION_PENDING;
   request.magic  = 0;
   request.symbol = symbol;
   request.volume = 1;
   request.price  = bar_info[1] + 500*_Point;
   request.sl     = 1.0;
   request.tp     = bar_info[1] + 500*_Point + 1000*_Point;
   request.deviation = 10;
   request.type   = ORDER_TYPE_BUY_STOP; 
   request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
   MqlTradeResult result;
   OrderSend(request,result);
   Print(IntegerToString(result.retcode));
   return (result.retcode);
}

Codice di prova dell'esperto di cui sopra. L'essenza è la seguente:

Quando inizio il test su EURUSD tutto va bene, un ordine viene piazzato.

Ottengo l'errore 10016 quando faccio il test su un altro simbolo (fermate sbagliate)

P.S. Lo sto eseguendo il 1 gennaio 2012 e il prezzo è circa 1,3


Quando lo eseguo su EURUSD:

2012.01.02 09:00:00 comprare stop 1.00 EURUSD a 1.29720 sl: 1.00000 tp: 1.30720 (1.29220 / 1.29241 / 1.29220)

Quando si esegue su GBPUSD:

2012.01.02 09:00:00 fallito acquisto stop 1.00 EURUSD a 1.29720 sl: 1.00000 tp: 1.30720 [Arresti non validi]

