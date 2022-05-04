Errori, bug, domande - pagina 794

Nuovo commento
[Eliminato]  

È scritto nell'aiuto che "return" è usato solo con gli ordini pendenti, ma è anche visualizzato negli ordini di magazzino. È così che dovrebbe essere?

 
GT788:

È scritto nell'aiuto che "return" è usato solo con gli ordini in sospeso, ma è anche visualizzato negli ordini di magazzino. È normale che sia così?

Quale broker? Ho questo problema su AlpariFS-MT5

Se non sapete cosa fare e non volete scendere a compromessi, allora non dovete esitare a contattare il vostro broker per i modi corretti di procedere.

[Eliminato]  
Urain:

Quale broker?

AlpariFS-MT5
 
GT788:

È scritto nell'aiuto che "return" è usato solo con gli ordini pendenti, ma è anche visualizzato negli ordini di magazzino. È normale che sia così?

L'hai letto in modo strano

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING

Identificatore

Descrizione

ORDINE_RIEMPIMENTO_RITORNO

Questa modalità è usata per gli ordini dimercato (ORDER_TYPE_BUY e ORDER_TYPE_SELL), ordini limite e stop (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) e solo nelle modalità"Market execution" e "Exchange execution".In caso di esecuzione parziale l'ordine di mercato o limite con un volume residuo non viene cancellato ma rimane in vigore.

Per gli ordini ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT viene creato all'attivazione il corrispondente ordine limite ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT con tipo di esecuzione ORDER_FILLING_RETURN.

[Eliminato]  
sergeev:

L'hai letto in modo strano.

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING

Identificatore

Descrizione

ORDINE_RIEMPIMENTO_RITORNO

Questa modalità è usata per gli ordini dimercato (ORDER_TYPE_BUY e ORDER_TYPE_SELL), ordini limite e stop (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) e solo nelle modalità"Market execution" e "Exchange execution".In caso di esecuzione parziale l'ordine di mercato o limite con un volume residuo non viene cancellato ma rimane in vigore.

Per gli ordini ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT viene creato all'attivazione il corrispondente ordine limite ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT con il tipo di esecuzione ORDER_FILLING_RETURN.

altro aiuto, al terminale

 
sergeev:

L'hai letto in modo strano.

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING

Identificatore

Descrizione

ORDINE_RIEMPIMENTO_RITORNO

Questa modalità è usata per gli ordini dimercato (ORDER_TYPE_BUY e ORDER_TYPE_SELL), ordini limite e stop (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) e solo nelle modalità"Market execution" e "Exchange execution".In caso di esecuzione parziale l'ordine di mercato o limite con un volume residuo non viene cancellato ma rimane in vigore.

Per gli ordini ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT viene creato all'attivazione il corrispondente ordine limite ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT con il tipo di esecuzione ORDER_FILLING_RETURN.

Il problema è che questa modalità è impostata come predefinita quando si apre manualmente la finestra degli ordini in AlpariFS-MT5.

Capisco che questo è un problema per i programmatori di Alpari, ma questo tipo di comportamento non è davvero appropriato.

Non c'è bisogno di modificare le opportunità di trattare in termini di logica. Hanno ridotto le opportunità per gli utenti in termini di aggiornamenti, perché non farlo per i rivenditori. O almeno fare dei corsi, perché la gente fa davvero fatica a chiudere una posizione e deve reinterpretare questo campo.

L'MQ non ce l'ha, ho cliccato sulla posizione, ho scelto di chiudere, ho cliccato su "OK" e tutto ha funzionato.

[Eliminato]  
Urain:

Il punto è che questa modalità è predefinita in AlpariFS-MT5 quando richiamo manualmente la finestra degli ordini.

Capisco che questa è una domanda per i programmatori di Alpari, ma questo tipo di libertà non è buona.

Non c'è bisogno di modificare le opportunità di trattare in termini di logica. Hanno ridotto le opportunità per gli utenti in termini di aggiornamenti, perché non farlo per i rivenditori. O almeno fare dei corsi, perché la gente fa davvero fatica a chiudere una posizione e deve reinterpretare questo campo.

Oppure aggiungete "Esecuzione" alle impostazioni.
 
GT788:

un altro aiutante, al terminale

strano aiuto. da dove viene?

 
Urain:

Il punto è che questa modalità è predefinita in AlpariFS-MT5 quando richiamo manualmente la finestra degli ordini.

Capisco che questa è una domanda per i programmatori di Alpari, ma questo tipo di libertà non va bene.

i programmatori di Alpari non hanno alcun controllo sul contenuto di questa finestra.

Il tipo di mercato non è influenzato dal tipo di esecuzione nella piattaforma MC stessa.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 
sergeev:

il contenuto di questa finestra non è influenzato dai programmatori di Alpari.

La relazione tra il tipo di mercato e il tipo di esecuzione si trova nella piattaforma MC stessa.

Bene, allora è una buona idea fare riferimento alla MQ.
1...787788789790791792793794795796797798799800801...3184
Nuovo commento