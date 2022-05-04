Errori, bug, domande - pagina 794
È scritto nell'aiuto che "return" è usato solo con gli ordini pendenti, ma è anche visualizzato negli ordini di magazzino. È così che dovrebbe essere?
Quale broker? Ho questo problema su AlpariFS-MT5
Se non sapete cosa fare e non volete scendere a compromessi, allora non dovete esitare a contattare il vostro broker per i modi corretti di procedere.
Quale broker?
L'hai letto in modo strano
ENUM_ORDER_TYPE_FILLING
Identificatore
Descrizione
ORDINE_RIEMPIMENTO_RITORNO
Questa modalità è usata per gli ordini dimercato (ORDER_TYPE_BUY e ORDER_TYPE_SELL), ordini limite e stop (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) e solo nelle modalità"Market execution" e "Exchange execution".In caso di esecuzione parziale l'ordine di mercato o limite con un volume residuo non viene cancellato ma rimane in vigore.
Per gli ordini ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT viene creato all'attivazione il corrispondente ordine limite ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT con tipo di esecuzione ORDER_FILLING_RETURN.
altro aiuto, al terminale
Il problema è che questa modalità è impostata come predefinita quando si apre manualmente la finestra degli ordini in AlpariFS-MT5.
Capisco che questo è un problema per i programmatori di Alpari, ma questo tipo di comportamento non è davvero appropriato.
Non c'è bisogno di modificare le opportunità di trattare in termini di logica. Hanno ridotto le opportunità per gli utenti in termini di aggiornamenti, perché non farlo per i rivenditori. O almeno fare dei corsi, perché la gente fa davvero fatica a chiudere una posizione e deve reinterpretare questo campo.
L'MQ non ce l'ha, ho cliccato sulla posizione, ho scelto di chiudere, ho cliccato su "OK" e tutto ha funzionato.
strano aiuto. da dove viene?
i programmatori di Alpari non hanno alcun controllo sul contenuto di questa finestra.
Il tipo di mercato non è influenzato dal tipo di esecuzione nella piattaforma MC stessa.
il contenuto di questa finestra non è influenzato dai programmatori di Alpari.
La relazione tra il tipo di mercato e il tipo di esecuzione si trova nella piattaforma MC stessa.