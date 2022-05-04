Errori, bug, domande - pagina 795
Ho avuto il tempo di fare diverse ottimizzazioni prima dei crash.
La cosa principale è che il numero di scambi è stato corretto e tutto ha funzionato al massimo (o purr-murr).
Infatti, come già descritto era che l'esecuzione di uno e lo stesso numero di ottimizzazione di passaggi poi 1280,10K.
Non c'è bisogno di affrettarsi, domani sarà una nuova costruzione.
strano aiuto. da dove viene?
Ho 512 passaggi su 7, poi fallisce (ho dato degli screenshot qui).
XP si blocca su 512, ma non fa fallo per molto tempo, ma poi la stessa cosa.
Questa è una versione obsoleta dell'aiuto, ora è scritto diversamente
Non si tratta nemmeno del riferimento, gli ordini di scambio con "Return" non funzionano. Dà questo
La cosa più fastidiosa è che "return" è il default, devo cambiarlo ogni volta.
Di più. Quando si clicca sotto il prezzo corrente
Cos'è il credito "congelato" nei regolamenti? Hanno fatto uso di agenti cloud. Non ho ancora visto un prezzo per loro in nessun documento qui. Se valgono qualcosa, suppongo che i crediti dovrebbero essere cancellati?
Gli importi congelati per l'utilizzo della rete cloud sono accumulati durante la notte e poi ritirati in una transazione.
Questo per evitare di moltiplicare piccoli importi con corse multiple.
È sul server di Alpari?
Hanno ritardato l'aggiornamento del server di 2 build e il terminale è andato un po' avanti nella funzionalità. Non appena aggiorneranno nel fine settimana, tutto andrà a posto.