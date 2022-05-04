Errori, bug, domande - pagina 795

Nuovo commento
 
Comunque, perché i risultati dei test sono cambiati così tanto dopo l'aggiornamento? Ho cercato per 24 ore di trovare il motivo, ma non l'ho capito. Logica, variabili, ecc. - tutto è uguale, ma i risultati variano di volte o decine di volte. La questione è complicata dal fatto che è impossibile confrontare direttamente i totali prima e dopo l'aggiornamento - la vecchia versione è andata per sempre. Perciò è impossibile dire: qui era così e così e qui era così e così. E in generale, forse sono solo io che mi agito e tutti gli altri si divertono?
 

Ho avuto il tempo di fare diverse ottimizzazioni prima dei crash.

La cosa principale è che il numero di scambi è stato corretto e tutto ha funzionato al massimo (o purr-murr).

Infatti, come già descritto era che l'esecuzione di uno e lo stesso numero di ottimizzazione di passaggi poi 1280,10K.

Non c'è bisogno di affrettarsi, domani sarà una nuova costruzione.

 
A proposito, il terminale non è mai andato in crash. Ho superato il muro del 1280 combinando i parametri originali. Non è questo che preoccupa, è la differenza di risultati prima/dopo. Non tanto il numero di scambi - tutto il resto è andato alla deriva in modo tale che non riesco a trovare la fine. Non si può nemmeno spiegare bene...
 
sergeev:

strano aiuto. da dove viene?

Questa è una versione obsoleta dell'aiuto, ora è scritto diversamente
 

Ho 512 passaggi su 7, poi fallisce (ho dato degli screenshot qui).

XP si blocca su 512, ma non fa fallo per molto tempo, ma poi la stessa cosa.

[Eliminato]  
Alexx:
Questa è una versione obsoleta dell'aiuto, ora è scritto diversamente

Non si tratta nemmeno del riferimento, gli ordini di scambio con "Return" non funzionano. Dà questo

La cosa più fastidiosa è che "return" è il default, devo cambiarlo ogni volta.

[Eliminato]  

Di più. Quando si clicca sotto il prezzo corrente

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 
Cos'è il credito "congelato" nei regolamenti? Hanno fatto uso di agenti cloud. Non ho ancora visto un prezzo per loro in nessun documento qui. Se valgono qualcosa, suppongo che i crediti dovrebbero essere cancellati?
 
marketeer:
Cos'è il credito "congelato" nei regolamenti? Hanno fatto uso di agenti cloud. Non ho ancora visto un prezzo per loro in nessun documento qui. Se valgono qualcosa, suppongo che i crediti dovrebbero essere cancellati?

Gli importi congelati per l'utilizzo della rete cloud sono accumulati durante la notte e poi ritirati in una transazione.

Questo per evitare di moltiplicare piccoli importi con corse multiple.

 
GT788:

Non è nemmeno l'aiuto, gli ordini di scambio con "Return" non funzionano. Dà questo

La cosa più fastidiosa è che "return" è il default, devo cambiarlo ogni volta.

È sul server di Alpari?

Hanno ritardato l'aggiornamento del server di 2 build e il terminale è andato un po' avanti nella funzionalità. Non appena aggiorneranno nel fine settimana, tutto andrà a posto.

1...788789790791792793794795796797798799800801802...3184
Nuovo commento